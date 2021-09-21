أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في مصر

يبحث العديد من الأشخاص، عن أسعار الدواجن والكتاكيت والسمان وغيرها من الطيور، وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وفق لما قاله الدكتور سيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن تراوحت في المزرعة بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما استقر الدجاج البلدي اليوم، في المزرعة عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة، إلى 41 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ويصل سعر بيع الرومي اليوم في المزرعة إلى نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر الجوز من الحمام، إلى 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى 52 جنيهًا إلى المستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم، عند 7 وصولا إلى 9 جنيهات، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، فيما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويتراوح سعر السمّان بين 25 جنيهًا، إلى 32 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 25 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، واستقر سعر البط البيكني الأبيض عند 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.