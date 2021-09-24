مأساة 3 شقيقات من ذوي الاحتياجات بكفر الشيخ: «نفسنا في معاش وكراسي متحركة»

3 سيدات في عمر الـ30 و40 عاماً، كتب عليهن القدر أن يعشن من ذوي الهمم «معاقات»، لكنهن لم يستسلمن، فاثنتان منهن حصلتا على دبلوم التجارة، والثالثة لم تحصل على قسط من التعليم، واجهن التنمر بالإرادة والتحدي، لكنهن فزعن حين توفي والداهن، وتركهن أمانة لدى شقيقهن وشقيقتين.

«إيمان، سحر، وحسنة»، 3 سيدات شقيقات مقيمات بمدينة كفر الشيخ، تركن منزلهن الذي ورثنه عن والدهن بقرية أريمون وانتقلن للعيش بـ« الإيجار» في عاصمة المحافظة: «كنا من عيلة ثرية، وإحنا 5 بنات وولد واحد، وورثنا 8 أفدنة وملناش أي مصدر غير إيجار الأرض»، تقولها سحر الشامي إحدى الفتيات المعاقات.

الفتيات: مبنقدرش نخرج وواجهنا التنمر

عاشت الفتيات الـ3 مع أشقائهم الآخرين، لكنهن لم يرين يوماً سعيداً: «عايشت كأننا ميتين، لا نملك من الدنيا شيئاً، غير إيجار الأرض ومبنقدرش نخرج من البيت علشان إعاقتنا ولأننا ملناش وسيلة مواصلات، وشقيقاتي يقمن على رعايتنا نحن الـ3» تقولها إيمان الشامي.

دور سادس في إحدى العمارات، هكذا استقرت حياة الفتيات الـ3 معهن شقيقتهن غير المتزوجة، تقوم على رعايتهن بجانب عملها، حيث لا يستطعن صعود السلم: «عايشين في الدور السادس، وصعب نطلع سلالم، علشان كده كمان نفسنا في شقة تكون ملكاً لنا، وتكون في الأدوار الأرضية، أختنا متبهدلة ما بين رعايتنا وعملها كأستاذ مساعد في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، إحنا 3 إيمان وحسنة على كرسي متحرك، وسحر بدونه، واستخرجنا بطاقة الخدمات المتكاملة لاثنين وباقي واحدة، نفسنا تعمل البطاقة».

مطالب السيدات الثلاث

تتمنى الفتيات الـ3 توفير كراسي متحركة ومعاش ومصدر دخل وفقا لحسنة الشامي: «نفسنا في معاش ومصدر دخل وكراسي متحركة ولوازمنا الشخصية، لأننا غير قادرات على توفير كل ذلك بسبب عدم وجود مصدر دخل، وكنا معتمدين على إيجار الأرض».