إسراء.. معاقة ذهنيا تحصد بطولات وتبدع في «الهند ميد»

تحدت إعاقتها إثر إصابتها بشلل دماغي من الدرجة الثالثة، «الهاند ميد»، بدأت تغزل بيديها خيالاتها لتخرج إلى الحياة في صورة منتج ينال اعجاب المقربين منها، توسعت في ناشطها ليزداد شغفها بتلك الحرفة، وشاركت في المعارض الي نظمتها الجهات المعنية فى بورسعيد لتنال الثناء والإعجاب.

«إسراء»، 25 عامًا، وقفت إلى جوار والدتها في المعرض المقام مؤخرا بشارع البحر، تعلو وجنتي الأم ابتسامة معبرة عن سعادتها بابنتها: «إسراء ولدت بإعاقة ذهنية وهى شلل دماغي من الدرجة الثالثة.. لم أدرك مرض ابنتى إلا عندما أصبح عمرها 8 أشهر، طرقت أبواب الأطباء لعلاجها ولكن دون فائدة، لدرجة أن أحد الأطباء كتب لابنتى علاجا عبارة عن (منوّم) حتى يخفف عني تحمل عبء متابعتها على مدار الساعة مع أبنائى ياسمين خريجة كلية التجارة ومحمد الطالب بالمرحلة الإعدادية».

والدة إسراء رفضت علاج الطبيب الذي يقضي بتغييبها عن الحياة: «رفضت ذلك وقررت التغلب على المحنة وعدم اليأس وبدأت فى القراءة والاطلاع على حالتها على الإنترنت حتى نجحت في التعامل معها فهي ابنتى ولابد أن أتقبل الأمر الواقع وأتعايش معه، وكان الأمر صعبا للغاية في بدايته إلا أنه أصبح معتادا بالنسبة لي، فنموها العقلي لا يتناسب مع عمرها».

وتابعت: «التحقت إسراء بمدرسة الفكرية، وتعلمت فن الخرز والمشغولات اليدوية وأبدعت فيها وشاركت فى معرض بازار السعادة وعدد من المعارضة اليدوية كما أنها في عام 2019، سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة وحصلت على المركز الثاني ثم المركز الأول فى بطولة كرة السلة كما حصلت على المركز الأول فى المسرح والغناء على مستوى الجمهورية من خلال مسرحية لفريق التحدي».

وأوضحت الأم أنها حرصت على الاهتمام بتنمية الجانب الديني لديها ليعينها على تلك المحنة، واستطاعت حفظ جزء عم من القرآن الكريم ولكنها واجهت تحدى أخر وهو ضعف بصرها وحدث لها ضمور في شبكية إحدى عينيها: «لم أيأس أبدا من رحمة الله، وكان عندي أمل دائما بأن الله يقف معي ولن يخذلني أبدا .. أدعو الله أن يبارك لي فى عمر من إجل إسراء لتلبية احتياجاتها فليس لها أحد سواي».