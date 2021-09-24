أخبار العمالة المصرية في ليبيا بعد إعلان طرابلس حاجتها لمليون شخص

يبحث كثيرون من الراغبين في العمل في دولة ليبيا، عبر موقع البحث العالمي جوجل عن تطورات العمالة المصرية في ليبيا، ومتى سيتم السفر من أجل إعادة إعمار ليبيا، وذلك بعدما أعلن الجانب الليبي عن احتياجه لمليون عامل مصري للعمل في ليبيا للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الشقيقة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات وعقود بين القاهرة وليبيا، التي تُقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي.

آخر أخبار العمالة المصرية في ليبيا

وفي تصريحات رسمية اليوم، للنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول آخر أخبار العمالة المصرية في ليبيا، أكد على بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية من أجل استقبال العمالة المصرية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه حسب ما تم إعلانه من الجانب الليبي فإنهم في حاجة عاجلة لمليون عامل مصري للعمل في ليبيا.

وقال عبد الفضيل، إن الدولة المصرية حريصة على حماية أبنائها في الداخل والخارج، ومن بينهم العمالة المصرية في ليبيا، وذلك تماشيا مع برامج الحماية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام قليلة، وقد وضح حرص الدولة على حماية ابنائها من العاملين، وذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان بهذا الشأن، أمس الخميس، موضحًا أن بالتنسيق مع الجهات المعنية، سيضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق مع المطلوب من الحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.

توفير المناخ اللازم للعمالة المصرية في ليبيا

وأضاف عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن المناخ اللازم للعمالة المصرية في ليبيا، أنّ وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان، تلعب دورا بارزا في توفير المناخ اللازم لعملية إرسال العمالة المصرية في ليبيا، وذلك من أجل المشاركة في عملية الإعمار ليس في ليبيا فقط، بل في دول أخرى شقيقة، مثل العراق أيضا.