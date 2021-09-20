اتحاد عمال مصر يرحب بتوفير مليون فرصة عمل للعمالة المصرية في ليبيا

رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة، وشهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، وتأكّيد أنَّ اللجنة أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف العلاقات بين البلدين، وكذلك زيادة الاستثمارات، وملف العمالة المصرية في ليبيا، حيث أنّ ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.

العمالة المصرية في ليبيا

وأكّد حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان اليوم، على تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها عودة العمالة المصرية في ليبيا، وخلق فرص عمل جديدة للمصريين في دولة ليبيا الشقيقة، مشيراً إلى أنَّ هناك تواصل مستمر مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الإتحاد الوطني لعمال ليبيا، للمتابعة والتواصل، والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة، لصالح البلدين الشقيقين.

وثمن أمين عام «اتحاد عمال مصر»، عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكّدًا أنَّ ذلك سيوفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

الاتحاد الوطني لعمال ليبيا

من جهته، قال خليفة المبروك، القيادي العمالي الليبي في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، عضو الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بشأن عودة العمالة المصرية في ليبيا، إنَّ هناك تواصل وتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمتابعة ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيراً إلى أنَّ الاتحاد الوطني لعمال ليبيا هو بيت للعمالة المصرية، لإزالة كل المعوقات والإستماع إلى كل مطالبها.

وأكّد «المبروك»، عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً التواصل المستمر بين الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية، وتمسكهما بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «قوتنا في وحدتنا» لمواجهة كل التحديات، مشيرًا إلى تمسك الاتحاد الوطني لعمال ليبيا في المشاركة في كل الاتفاقات والإجراءات التي تخص العمال المصرية في ليبيا، والتواصل معها عبر بطاقات تسجيل، بهدف تسهيل مهمتها في عملية الإعمار، وتحقيق التوزان في علاقات العمل بين جميع الأطراف.

الدور المصري في إعادة إعمار ليبيا

وفيما يتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، أعلن المسؤول النقابي الليبي، عن تثمينه للدور المصري السياسي والنقابي والعمالي تجاه القضية الليبية وحرصه على تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكّداً أنَّ العمالة المصرية في ليبيا لها الأولوية في عملية إعمار ليبيا، وأن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا سيكون له دور كبير في التواصل مع العمالة المصرية بشكل يومي تنسيقاً مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.