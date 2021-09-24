«حياة كريمة» توفر لـ«نعيمة» مشروع تربية دواجن: تربي 3 أبناء من ذوي الهمم

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، حلقة جديدة اليوم الجمعة، تناولت قصة السيدة نعيمة عبدالفتاح، من محافظة الفيوم، التي عانت بعد وفاة زوجها، حيث وفرت لها المبادرة مشروع تربية دواجن، وأعلاف الدواجن والطيور، وبطارية دجاج، وميزان يساعدها في البيع، وثلاجة وبوتاجاز، إضافة إلى إدراج منزلها في مبادرة سكن كريم لإعادة تأهيله مرة أخرى.

تفاصيل قصة السيدة نعيمة

وقالت السيدة نعيمة، إن زوجها كان يعمل مدرسًا بعقد في مدرسة بالقرية، ولكنه توفي مبكرًا، وترك لها ستة أبناء بينهم 3 من ذوي الهمم، ولم يترك لها ميراثًا ولا أرضا ولا أي شيء، وإنها تتحمل نفقات المعيشة وتوفير العلاج لهم، من خلال بيع «الدشيش»، وعندما يتوفر لها المال توفر لأطفالها ما تستطيع توفيره من طعام وعلاج، وعندما لا يتوافر معها المال تعجز عن توفير العلاج.

وقال أحد جيران السيدة نعيمة، إن زوجها «حسين عبدالغفار»، كان زميله، وكان حسن السيرة، ويسعى إلى حل مشاكل الناس، ويوفر كل احتياجات منزله، ولا يحتاجون لأي شيء، حيث كان يعمل مدرسًا في المدرسة وتوفي في عمر 45 عاما، مؤكدًا أن أرملته حاليًا تحصل على معاش صغير جدًا، وترعى عددًا من الأطفال الذين يعانون من المرض.

أحد جيران السيدة نعيمة يروي قصتها

وأضاف الجار، أن السيدة نعيمة بدأت في الاستعانة بوالدها وأخواتها، وساندوها بالفعل، و«أهل الخير» بدأوا في توفير تجارة بسيطة لها لكي تستطيع توفير حياة معقولة لأبنائها الستة، بينهم 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن ابنتها الكبرى أصيبت بجلطة، وابنين آخرين يعانيان من إعاقات متنوعة.

وأشاد أهالي المنطقة بالمشاريع التي تنفذها مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الفيوم، خاصة مشروعات الصرف الصحي التي ظلوا ينتظرونها لسنوات طويلة وحققتها المبادرة، وقال أحد المواطنين: «كل الناس بتدعيلكم على المشاريع اللي بتعملوها في المحافظة عندنا».