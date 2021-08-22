التضامن: تكليف 2700 باحث اجتماعي بالنزول إلى القرى لحصر سكن كريم

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إن هناك أكثر من ألف حضانة مستهدفة فى الخطة الخاصة بوزارة التضامن، داخل قرى «حياة كريمة»، لافتا إلى أنه جرى إنشاء 130 حضانة حتى الآن، تزامنا مع انطلاق مبادرة «حياة كريمة» في يوليو، من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه سيكون هناك حضانات فى مقرات مجمع الخدمات، وآخرى فى مقرات الجمعيات الأهلية، مثل الوحدات الاجتماعية.

تنسيق بين التضامن والتخطيط والتنمية المحلية

ولفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيكون هناك مجمع خدمات متكامل مع التنمية المحلية، مؤكدا أن هناك تنسيق بين التضامن والتخطيط والتنمية المحلية ومؤسسة «حياة كريمة».

وأشار إلى أن وزيرة التضامن، كلفت أكثر من 2700 باحث اجتماعي، بالنزول إلى القرى لحصر سكن كريم، مشيرا إلى أن دور وزارة التضامن حصر الأسر المستفيدة من سكن كريم، بالتعاون مع التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بإعتبار أن التنمية المحلية لديها وحدات اجتماعية بالقرى.

وأضاف عبد الموجود، أنه جرى اختيار أكثر من 200 ألف أسرة، مؤكدا أن الاستهدافات كانت هندسية لاختيار البيوت، من خلال المعايير، بحيث يكون البيت دور أو دورين، وفي حالة إذا كان دورين يكون به أسرتين، ويكون بـ«الطوب الني» وليس به سقف خرساني، وغير آمن على المقيمين به، ولا تزيد مساحته عن 120 مترا، قائلا: «المساحات زادت فى مركزين فقط، هما برج العرب ونصر النوبة، لأن مساحات البيوت هناك أكبر».

وأوضح أن هناك 24 جمعية أهلية شاركت في المرحلة التجريبية لمبادرة «حياة كريمة»، مشيرا إلى أنه جرى فتح الباب، وسيكون هناك أكثر من 50 جمعية متواجدة في هذه المرحلة، وتم تصنيفهم حسب التخصص.