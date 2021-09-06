شباب الفيوم يشيدون بتأهيل مراكز الشباب ضمن «حياة كريمة»: «المواهب هتبان» (فيديو)

قال صلاح طارق أحد شباب محافظة الفيوم، مبادرة «حياة كريمة» فكرتها ممتازة للغاية، خصوصًا أنَّها تمهد الأجواء للشباب في القرى لمساعدتهم على ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية وقضاء أوقات فراغهم في شيء مفيد ونافع لهم، مبينًا أنَّه تمّ تطوير ورفع كفاءة 26 مركزًا للشباب في مركز «إطسا» بمحافظة الفيوم، موضحًا «عندنا دورة كورة قدم دلوقتي في فريق كرة القدم 11 لاعبًا، ويتمّ استكشاف المواهب من لاعبي الكرة الموهوبين».

المواهب النابغة بالمحافظات تحتاج لإكتشافها

وأضاف «طارق»، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد عبدالصمد ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّه يتمنى أن يذهب مكتشفي المواهب لمحافظة الفيوم لمشاهدة اللاعبين واكتشاف المواهب التي تبحث عن فرص، وخصوصًا مع وجود العديد من المواهب النابغة التي تحتاج لإكتشافها، «أنا بلعب كرة قدم ولاعب نص ملعب، وبتمنى حد يكتشفني».

مشروع حياة كريمة يخدم الأهالي بشكل كبير

وقال شاب آخر من محافظة الفيوم يدعى محمد، إنَّ مشروع حياة كريمة يخدم الأهالي بشكل كبير ويطوّر المحافظة «مركز الشباب اتجدد وبقينا بنلعب كورة هنا وبنتفرج على ماتشات الكورة، وشكرا جدا للرئيس عبدالفتاح السيسي»، فيما قال شاب آخر يدعى «فهد»: «الرئيس بيطورلنا مراكز الشباب وبيخلي المواهب الرياضية تظهر وتبان، وخصوصًا أنَّ أبطال الأولمبياد أغلبهم من محافظات خارج القاهرة، وبنشكر الرئيس عبدالفتاح عليها».

وعلق الإعلامي أحمد عبدالصمد على ما رصده بالفيوم من تغييرات بعد مبادرة «حياة كريمة»، بقوله: «فعلا الناس دي بسيطة، وفعلًا الناس دي تمنت يبقى عندها تغيير وتآخد أبسط حقوقها في الحياة وصرف صحي، ومياه وكهرباء، والفرحة كبيرة على وش الناس ولسة الجاي هيبقى أحسن ولسة الأماني ممكنة».