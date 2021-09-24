خالد زكريا: تقرير «التنمية البشرية في مصر» كان متشعبا وشمل مختلف المجالات

قال الدكتور خالد زكريا، المشرف العام على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، ومدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط، إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص التنمية البشرية لعام 2021 هو الأول بعد فترة توقف 10 سنوات، لافتا إلى أن التقرير رصد دخول مصر في حالة استقرار سياسي واقتصادي كبير، أهّل الفريق البحثي لاستشراف المستقبل المصري فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، «التقرير كان متشعب بشكل كبير».

زكريا: الدولة مرت خلال الـ10 سنوات الماضية بالكثير من الصعوبات

وأضاف «زكريا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة «DMC»، اليوم الجمعة، أنه خلال الـ10 سنوات الماضية مرت الدولة بالكثير من الصعوبات، ما صعب من مهام عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر وإصدار تقريرها، حيث إن التقرير تناول مجموعة كبرى من الموضوعات فيها تم رصد ما جرى خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وما قامت به الحكومة والدولة في مجموعة من المجالات، ورصد التحديات فيها.

زكريا: التقرير تعامل مع البرامج الخدمية الاجتماعية

وأوضح أن التقرير اهتم في بدايته بالحديث عن الرأس المال البشري والسياسي، وما تقدمه الخدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي من الحكومة المصرية، كما اهتم التقرير بالمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي بشكل سياسي، وتعامل مع برامج الخدمات الاجتماعية وما تقدمه القيادة السياسية في مجالات تمكين المرأة والقضايا المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي والحوكمة.

وأكد أن التقرير جاء في شكل بانورامي تعامل فيه مع ما تم تقديمه من الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، وما تخلله من سياسات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن التقرير تعامل مع مختلف القضايا والأمور الاقتصادية والمؤشرات كالنمو الاقتصادي المصري، وما حدث خلال الفترة ما بين 2011 وحتى 2015 والتي أعقبها بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما رصد انخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بعد ذلك التاريخ.