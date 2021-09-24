وفاة رسام الكاريكاتير جمعة فرحات عن عمر يناهز 80 عاما

أعلن رسام الكاريكاتير فوزي مرسي، عبر حسابه على «فيس بوك»، وفاة الرسام جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن يناهز 80 عاما.

وجمعة فرحات فنان كاريكاتير حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1964، وهو نفس العام الذي التحق فيه بمؤسسة «روزاليوسف» الصحفية، التي عمل بها على مدار 35 عاما.

كما كان يرسم لصحيفة «الأهرام ويكلي» منذ إصدارها الأول عام 1990، ثم بدأ بنشر أعماله بصحيفة «الأهرام» اليومية منذ 1999.

«فرحات» حاصل على جائزة «علي ومصطفى أمين»، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989.

وتجاوز جمعة فرحات، محليته إلى العالمية، منذ مدة طويلة، إذ كان الرسام العربي الأول الذي يتعاقد مع وكيل أعمال أمريكي، هو جيري روبنسون، ما أتاح له نشر رسومه في أنحاء العالم، كما كان أول رسام تنشر أعماله خارج مصر، لا سيما في صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية، وأخيراً في «يوميوري» اليابانية التي توزع 12 مليون نسخة.