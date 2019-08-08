قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، إنها ليست منخرطة في أي علاقة عاطفية، حيث تطرقت إلى مواصفات فتى أحلامها، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام، عبر شاشة "TEN".

وأضافت: "أهم حاجة يكون طيب حتى لو عصبي، ومعش أقل من العيشة اللي أنا عايشاها، أنا مش مادية، لكن ربنا هو اللي قال كده".

وتابعت، أنها مستعدة لكي تضحي بمشوارها الفني، إذا طلب شريك حياتها منها ذلك: "لو يستاهل إني أسيب حلمي عشانه، هسيبه".

في سياق متصل، قالت "ياسمينا"، إنها قد تخوض تجربة التمثيل إذا أثبتت نفسها في الغناء، مشيرةً إلى أنها شاركت في إحدى المشروعات المسرحية التي لم تكتمل وحازت إعجاب المخرج.