«ياسمينا وهايدي».. أصغر حكمتين كرة يد في مصر

قالت ياسمينا، إنها مسؤولة عن المحكمين المتواجدين على المائدة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف بطولة العالم لكرة اليد، أما هايدي فهي المسؤولة عن بقية الصالات التي تستضيف مباريات البطولة، لافتةً إلى أنهما محكمتان أيضًا: «الفكرة جات لنا مع بعض، حد قالها وإحنا الاتنين نفذناها».

وأضافت ياسمينا عبر تطبيق «zoom» مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «dmc»: «الحكام بيختاروا بعض، وعشان كده إحنا بنختار بعض، عشان بنبقى فاهمين بعض وكوننا إخوات فده يعتبر ميزة».

أما إذا ما كانت هناك خلافات بينهما في المباريات، قالت هايدي: «في الأول صفرت عليّ، لكن دلوقتي كل واحد عرف تخصصه في الملعب، ولا أحد يتدخل في الذي يخص الآخر، وهو ما يجعل الأمور تسير بهدوء».

وتابعت أن الحكام يتشاركون القرارات المختلفة في الملعب: «حتى لو حكم بعيد عن اللعبة، لازم نرجع لبعض ونتناقش مع بعض، وفي مواقف تانية بيبقى معروف فيها مسؤولية حكم المرمى وحكم الملعب».

ولفتت هايدي، إلى أنها وشقيقتها حكمتان دوليتان منذ أن كن في بداية العشرينات، موضحة أنهن شاركن في تحكيم مباريات بطولة العالم للسيدات باليابان في عام 2019، إذ أدارتا 5 مباريات، وشاركتا في تحكيم بطولة العالم للأندية سيدات في دولة الصين، بالإضافة إلى كأس العالم للناشئات في بولندا.

وأكدت ياسمين، أنها وشقيقتها تحلمان بأن يشاركن في تحكيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال: «الولاد مش أحسن مننا، زينا زيهم، ووالدتنا جعلتنا نحب اللعبة لأنها كانت تلعب كرة اليد، ودائما ما كانت تشجعنا وتدعمنا لكي نستمر في مذاكرة دروسنا والتدرب».

وأردفت أن لعبة كرة اليد عنيفة، لكن دور الحكم هو منع حدوثه وأن يكون الدفاع بطريقة قانونية لا تسبب الأذى لللاعبين: «معظم الحالات اللي بيبقى فيها إصابة المدافع بيتعاقب».

وحول واقعة تقطيع أكثر من قميص للاعبي المنتخب الوطني في مباراته ضد نظيره السلوفيني، قالت ياسمينا: «في العادة كل لاعب بيبقى معه أكثر من تيشيرت، وأحمد الأحمر كان معه 3 تيشرتات واتقطعوا، وعلي زين لعب بالتيشرت مقطوع بسبب رؤية الحكم ومراقب المباراة، لكن عمومًا مش منظر حلو إن التيشرت يبقى مقطوع».