تفاصيل اعترافات كهربائي متهم بقتل مسنة بالعمرانية لسرقتها: كانت أمي التانية

أدلى كهربائي يدعى «س.م»، 34 سنة، بتفاصيل قيامه بقتل مسنة داخل شقتها فى العمرانية، حيث روى المتهم فى التحقيقات أن المجنى عليها كانت تعرفه وكانت تتصل به على فترات لإصلاح أعطال بالكهرباء، أو وصلة الدش، مشيرا إلى أن المجنى عليها كانت تأتمنه: «كنت بحبها زى والدتى، كنت باعتبرها أمى التانية، وكانت كريمة معايا، وبتدينى فلوس بزيادة، بس أنا الشيطان ركبنى وقتلتها»

ضائقة مالية

وأوضح المتهم فى التحقيقات، أنه كان يمر بضائقة مالية، ولم يجد أي وسيلة لسداد ديونه، حتى جاءت فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها، عندما كان فى زيارة لها لضبط إشارة الدش، فتوجه إلى مسكنها، وفتحت له الباب لكنه غافلها وقام بكتم أنفاسها بفوطة حتى فارقت الحياة واستولى على شاشة وهاتفها و20 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه بحث فى الشقة عن أى مسروقات أخرى لكنه لم يعثر على شئ، وعقب ذلك توجه إلى منزله وقام بسداد ديونه، وبعد 3 أيام فوجئ بالمباحث تلقى القبض عليه.

مخنوقة ومصابة بكدمات

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من بعض الأهالى بمقتل مُسنة داخل شقتها بدائرة القسم، وتبين أن جثة المجنى عليها بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها، وقالت ابنتها إن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للاطمئنان عليها وجدت الباب الحديدى للشقة مفتوحا على غير العادة، واكتشفت وفاتها وسرقة هاتفها المحمول وشاشة عرض ومبلغ مالى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كهربائى وفنى دش مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

المتهم: سددت ديوني

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجنى عليها لإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخراً الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فاختمر فى ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجنى عليها ولدى فتحها الباب قام بكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة، وقام بالاستيلاء على المسروقات وفر هارباً، وأرشد عن مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها وشاشة العرض، وأضاف أنه قام بإنفاق جزء من المبلغ المستولى عليه فـى سداد ديونه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.