فريق إعدام.. أسرة كاملة تشترك في قتل مسنة بالمنوفية لسرقة تحويشة عمرها

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها فى شبين الكوم بـالمنوفية حيث تبين قيام خادمة لديها بالإشتراك مع زوجها وشقيقه ونجل شقيقتهما بقتلها لسرقة مدخراتها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شبين الكوم بأمن المنوفية بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 76 سنة بإحدى غرف الشقة سكنها بعقار دائرة القسم، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل 26 سنة وزوجها 36 سنة وشقيقه عامل 44 سنة ونجل شقيقتهما عاطل 23 سنة و جميعهم لهم معلومات جنائية وإختبائهم بدائرة قسم دار السلام نطاق أمن القاهرة.

التحريات : خادمة المجنى عليه رتبت للجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الرابع.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بإرتكابهم للجريمة وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لسابقة ترددها على المجنى عليها لقضاء إحتياجاتها وعلمها بإحتفاظها بمبالغ ماليه فعقدت العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مُخططها قامت بالإتفاق مع باقي المتهمين وأبلغتهم بمكان إخفاء المجنى عليها لأموالها، أضافت المتهمة بقيام المتهمين الثاني والثالث والرابع بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى العقار محل الواقعة حيث صعد الثاني والرابع للشقة سكنها وأنتظرهما الثالث بمكان عمله لمراقبة الطريق وقاما بالطرق على باب الشقة مدعيان إرسال المتهمة الأولى بعض الأغراض لها وعقب فتحها الباب قاما بالدلوف للشقة وكتما أنفاسها وإستوليا على مبلغ مالي و مصوغاتها الذهبية تم بإرشادهم ضبط المصوغات الذهبية وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه.