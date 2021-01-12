أسرة تتفق على قتل وسرقة مسنة بالمنوفية: «متقلقيش هنساعدك»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة «شبين الكوم» بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة ربة منزل مسنة، مقيمة بدائرة القسم، بالشقة محل سكنها موثوقة اليدين والقدمين ولا توجد بها إصابات ظاهرية وبعثرة محتويات الغرفة وسلامة منافذ الشقة.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (ربة منزل، وزوجها، وشقيق زوجها، ونجل شقيقتهما) لهم معلومات جنائية، واختبائهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم قطعتي سلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقرّوا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لسابقة ترددها على المجني عليها لقضاء احتياجاتها وعلمها باتفاقها مع مالك العقار سكنها على ترك شقتها نظير مبلغ مالي، فعقدت العزم على سرقتها وفي سبيل تنفيذ مُخططها قامت بالاتفاق مع باقي المتهمين وأبلغتهم بمكان إخفاء المجني عليها لأموالها.

وأضافت المتهمة بقيام باقي المتهمين بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى العقار محل الواقعة حيث صعد اثنين من المتهمين للشقة سكنها وانتظرهما الثالث بمكان عمله لمراقبة الطريق وقاما بالطرق على باب الشقة مدعيان إرسال المتهمة الأولى بعض الأغراض لها، وعقب فتحها الباب دلفا للشقة وأوثقاها وقام المتهم الثانى بخنقها حتى أودى بحياتها وإستوليا على (مبلغ مالي، مصوغاتها الذهبية)، وتبين لهم عدم تحصلها على المبلغ المالي المُشار إليه وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المستولى عليه وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.