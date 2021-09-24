تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، فتحت باب التفاوض مع المدير الفني الفرنسي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ليتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بتمديد العقد موسمين بخلاف الموسم المتبقي بعقده مع القلعة البيضاء، لينتهي بنهاية موسم 2023 / 2024.

كشفت مصادر داخل القلعة البيضاء لـ«الوطن سبورت»، عن تفاصيل العقد الجديد للفرنسي باتريس كارتيرون، مع الزمالك، عقب جلسة توقيع العقد.

وقالت المصادر إنه جرى تعديل القيمة المالية في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، بنسبة زيادة 25% عن راتبه السابق، الذي كان يقدر بـ120 ألف دولار كراتب شهري، ليصل إجمالي ما سوف يتقاضاه المدرب 150 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى عدم إجراء أي تغيير على حوافز حصد البطولات بعقده السابق.

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