رئيس التحرير

محمود مسلم

الزمالك : شيكابالا هو من يتحمل غرامة الـ250 ألف جنيه

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
07:09 ص | الخميس 23 سبتمبر 2021
محمود عبد الرازق شيكابالا

محمود عبد الرازق شيكابالا

أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، إن إدارة النادي تدرس العقوبة الموقعة على شيكابالا جيدا، قبل اتخاذ قرارا نهائيا، موضحا في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاتي حتحوت: «الطبيعي إن اللاعب يتحمل الغرامة الموقعة عليه وقيمتها 250 ألف جنيه»، مؤكدًا بأنه سيناقش الأمر معه خلال الساعات المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قرر تخفيف عقوبة اللاعب إلى 8 مباريات، بدلا من 8 أشهر، والإبقاء على الغرامة المالية كما هي، وقيمتها 250 ألف جنيه تابع التصريحات الكاملة لعضو الزمالك من هنا.

اقرأ المزيد:

تفاصيل جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا 8 أشهر

اتحاد الكرة يرد على لجوء الزمالك لفيفا بسبب شيكابالا: العقوبة نهائية

عاجل.. تقليص عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات و250 ألف جنيه «غرامة»

رئيس التظلمات عن لجوء الزمالك لـ«فيفا» بسبب شيكابالا: ضميري مرتاح

تسريب منسوب لـ ضياء السيد: شيكابالا مش هيشوف المنتخب.. و«القاضية لبست»

رئيس «التظلمات»: اعتمدنا على الأدلة المادية في تخفيض عقوبة شيكابالا