الزمالك : شيكابالا هو من يتحمل غرامة الـ250 ألف جنيه
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
07:09 ص | الخميس 23 سبتمبر 2021
محمود عبد الرازق شيكابالا
أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، إن إدارة النادي تدرس العقوبة الموقعة على شيكابالا جيدا، قبل اتخاذ قرارا نهائيا، موضحا في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاتي حتحوت: «الطبيعي إن اللاعب يتحمل الغرامة الموقعة عليه وقيمتها 250 ألف جنيه»، مؤكدًا بأنه سيناقش الأمر معه خلال الساعات المقبلة.
وكان اتحاد الكرة قرر تخفيف عقوبة اللاعب إلى 8 مباريات، بدلا من 8 أشهر، والإبقاء على الغرامة المالية كما هي، وقيمتها 250 ألف جنيه تابع التصريحات الكاملة لعضو الزمالك من هنا.