تكريم الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم بمدارس «شبان بنها» (صور)

نظم مجمع مدارس جمعية الشبان العالمية ببنها احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في جميع الصفوف والمراحل تحت شعار «شركاء النجاح»، حيث تم توزيع شهادات التفوق والتكريم على الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، تحت رعاية وحضور مصطفى عبدالحميد فرج، الممثل القانوني للمدارس، في حضور عدد من الشخصيات العامة ونظار ووكلاء المراحل والطلاب وأولياء أمورهم الذين تعتبرهم المدرسة شركاء النجاح والتفوق.

مصطفى فرج: القيادة السياسية تسعى لنظام تعليمي متميز

وجَّه في كلمته مصطفى فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها التحية للمشاركين في الحفل مقدما شهادات التقدير والهدايا للطلاب المتفوقين مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في تفوقهم العلمي متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا منارات علمية وسلوكية في مجتمعهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل كل الجهود لتوفير نظام تعليمي متميز وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب مع التركيز على إبراز نماذج النجاح من المديرين والمعلمين والطلاب وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم.

وأضاف مصطفى عبد الحميد فرج أن المدرسة لا تدخر جهدا في دعم ورعاية أبنائها المتفوقين دراسيا وعلميا والمتميزين في جميع المجالات لأنهم سواعد التنمية في المستقبل، مشيرا إلى أن التفوق نتاج عمل وجهد ومنظومة تعليمية متميزة وفرتها المدرسة في كل المراحل وليس ضربة حظ وخلاصة فكر وثمرة عمل بدأت منذ نعومة أظافر طلاب المدارس بمرحلة رياض الأطفال مرورا بالمرحلة الابتدائية لتمتد جذوره بالمرحلة الإعدادية ويأتي ثماره بالمرحلة الثانوية.

فرج : التفوق عنوان الإتقان والتميز

أكد مصطفى عبد الحميد فرج أن التفوق هو عنوان الإتقان والتميز فى كل مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن المعلم سيظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز في العملية التعليمية، مشيدا بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئه لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم قائلا للطلاب إن مشواركم بدأ منذ لحظه تفوقكم فعليكم بالعلم والمعرفة والتمسك بالتفوق دائما.