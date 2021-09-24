السياحة تروج للمواقع الأثرية بالمنوفية ضمن حملة «محافظة كل يوم»

نشرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي عن محافظة مصرية جديدة وهي محافظة المنوفية.

يأتي هذا في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي، للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وتستمر لمدة 27 يوما بواقع محافظة كل يوم احتفالا بيوم السياحة العالمي، الذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة المنوفية تضم عددا من المواقع الأثرية الهامة

وتطل محافظة المنوفية على فرع نهر النيل رشيد، وتضم عددا من المواقع الأثرية الهامة ومن أهمها جبانة قويسنا، التي تم اكتشافها عام 1990 بمنطقة تل المحاجر، والقرية الفرعونية بمركز أشمون، التي تُعتبر من المواقع الأثرية الهامة بالدلتا، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى تعود الى بداية العصر الروماني، وبداية العصر القبطي، ومنها موقع آثار تل البندارية، ومنطقة تل مصطاي «مسد»، وطرانة «كوم أبوللو»، والكوم الأحمر، سرسنا، وزاوية رزين، سبك الضحاك.

ومن أهم الآثار الإسلامية بالمحافظة جامع عائشة وحسيبة، والمسجد العباسي، والمسجد العمري.