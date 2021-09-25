لجنة تونسية تجدد تجميد أصول 43 شخصا بسبب ارتباطهم بالإرهاب

قررت «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في تونس، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصا، بسبب ارتباطهم بالإرهاب، وفقا لما نشرته جريدة «الرائد الرسمي للجمهورية التونسية» الرسمية، في قرار مساء أمس الجمعة.

وتضمنت القائمة التي تم نشرها قرارات تتعلق بـ42 تونسيا وأجنبي إيطالي الجنسية، وأكدت القرارات على أن التجميد يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد.

اللجنة التونسية تصدر مبادئ توجيهية كفيلة بالحماية من الإرهاب ومكافحته

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن اللجنة التونسية تضطلع بعدة مهام، بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالحماية من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب.

كما تعمل اللجنة التونسية، على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتقوم باتخاذ قرارات تتعلق بتجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وفي سياق متصل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد، الواقعة في وسط البلاد، أمس الجمعة، من إلقاء القبض على شخص للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي وتمجيد تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي 23 أغسطس الماضي، ألقت القوات الأمنية التونسية، القبض على إرهابي فار صدر بحقه حكم بالسجن في ولاية سوسة الواقعة جنوب العاصمة «تونس»، وينحدر الإرهابي البالغ من العمر «35 عاما» من ولاية سيدي بوزيد.

وكان القضاء التونسي، أصدر في وقت سابق حكما بسجن العنصر، لمدة 36 عاما، بعد إدانته في قضايا إرهاب.