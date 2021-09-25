لافروف يلتقي بوفد ترويكا مجلس التعاون الخليجي في نيويورك

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وفد ترويكا مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بـ نيويورك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، اليوم.

موسكو: الجانبان بحثا جهود دعم العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الجانبين بحثا مجمل المسائل المتعلقة بالتطوير اللاحق لعلاقات روسيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عقد جلسة جديدة للحوار الاستراتيجي بين موسكو ومجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد لافروف، أن علاقات موسكو مع دول مجلس التعاون ستواصل تطورها الناجح بما فيه خير لشعوب الجانبان، فيما أشارت الوزارة الروسية، إلى تبادل الجانبان، الآراء حول القضايا الآنية لمنطقة الشرق الأوسط وكذلك بشأن المبادرة الروسية المحدثة لضمان الأمن المشترك في منطقة الخليج.

وأكد الجانبان، على أهمية تعزيز التنسيق بين روسيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أجل استقرار الوضع ومنع التصعيد في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي سياق آخر، التقى لافروف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأشار الوزير الروسي، إلى التقدم الذي تم إحرازه في عملية التسوية في ليبيا خلال العام الأخير.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، عقب اللقاء، أنه جرى التأكيد على تقدم معين، تم إحرازه في التسوية الليبية خلال العام الأخير، وإعطاء تقييم إيجابي لعمل أجهزة السلطة المركزية التي تم تشكيلها في البلاد في ربيع عام 2021.

وأضافت الوزارة الروسية، أنه تم التأكيد على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للسلطات الليبية الانتقالية بهدف مواصلة تفعيل العملية السياسية مع الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2510 و2570، ومقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأكدت موسكو، على أهمية تحقيق التوافق بشأن النقاط الأساسية لجدول الأعمال الوطني مع مراعاة مصالح جميع الليبيين، من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال لقاء مع المنفي، على أهمية خروج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا واستقرار المنطقة ودول الجوار

وأبلغ جوتيريش، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بأهمية إجراء الانتخابات الليبية كما هو مقرر في 24 ديسمبر المقبل، ورحب المسؤول الاممي، بالخطوات المتخذة للنهوض بمسارات الحوار التي يقودها الليبيون.

رئيس مجلس النواب الليبي: سنسلم السلطة بمجرد انتخاب جسم تشريعي جديد

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال أمس الجمعة لقناة «218» الليبية، إن البرلمان سيسلم السلطة بمجرد انتخاب جسم تشريعي جديد، مضيفا: «شكلنا لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية».

وأشار صالح، إلى أن قانون انتخابات البرلمان سيصدر في الجلسة القادمة أو التي تليها، موضحا أن حل الأزمة الليبية هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعلى الجميع العمل على تأمينها.