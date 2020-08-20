سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تحترم رأي دول الخليج بشأن إيران

قال السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا لا ترى أي مبرر لمواصلة الحظر على إيران، منوها إلى أن موسكو تحترم رأي دول الخليج بشأن إيران، قائلا "من الأفضل أن نتحدث وليس محاربة إيران"، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف السفير الروسي، أن أوروبا تشاركنا الرأي في محاورة إيران ومن الضروري إجراء حوار بين دول المنطقة، لافتا إلى أن موسكو ترحب بإدارة حوار بين دول المنطقة لحل الخلافات.

وتابع السفير الروسي في القاهرة، أن واشنطن تحاول أن تستفز إيران نحو مواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن أي تصعيد عسكري سيؤذي الدول العربية قائلا "سياسة أمريكا خطيرة جدا ولا تهتم بالدول العربية".