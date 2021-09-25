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إزالة التعديات على مساحة 59 فدانا شرق الكتلة السكنية بالفيوم الجديدة

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الوطن
10:23 ص | السبت 25 سبتمبر 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحة 59.12 فدان، بمنطقة الحي الرابع خلف أرض الجامعة الأهلية الجديدة شرق طريق مصر أسيوط الغربي وشرق الكتلة السكنية، بمدينة الفيوم الجديدة، والتي تم تجهيزها للزراعات الموسمية بواسطة بعض المتعدين.

التعامل فوريا مع أي تعدٍ

وشدد الوزير على أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعامل الفوري مع أي حالات تعد، أو مخالفات، فلن يسمح بعودة هذه الممارسات مرة أخرى، وسيتم التعامل بحسم، وطبقا للقانون، حتى لا تنتقل الظواهر العشوائية للمدن الجديدة.

إزالة كل التعديات

وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة كل التعديات على مساحة الأرض، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالوهاب صميدة، على مواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات، لتأكيد هيبة الدولة ومنع الظواهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة.

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