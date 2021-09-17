حملة لرفع الإشغالات بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها ومتابعة مراكز الشباب

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عصر اليوم الجمعة، حملة لمتابعة إزالة الإشغالات بمدينة بنها، حيث أصدر تعليماته إلى نائب رئيس المدينة، برفع الإشغالات المقامة بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها. وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها بإزالة الإشغالات التي قام بها عدد من المقاهي والمحال الموجودة على الطريق السريع بالمنطقة، حيث تم مصادرة 25 مقعدا، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين، كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام.

محافظ القليوبية: لا يجوز التعدي على الأرصفة بأي شكل

وأكد محافظ القليوبية، على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص، والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات، التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يحيل العاملين المتغيبين عن العمل للتحقيق

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بتكليف هاني حجاج، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، يرافقه الأستاذ محمد محمدي، من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز شباب الواقعه بنطاق إدارة طوخ.

وشملت المتابعة تسعة مراكز شباب، هي كفر الجمال وميت كنانة وكفر علوان وكفر الحدادين وزاوية بلتان وبلتان والصفا، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها ويوجد نشاط رياضي للرواد والطلائع وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

أما مركز شباب شبرا هارس، فتبين أنه مفتوح وعدم تواجد أي من العاملين بالمركز، ومركز شباب عرب الغديري، تبينت اللجنة أنه مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة، جميع مراكز الشباب بالعمل على طرح المساحات غير المستغلة للاستثمار لزيادة إيرادات المراكز في حين أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.