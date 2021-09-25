القوى العاملة تعلن أسماء المستحقين للضمان الاجتماعي بالأردن.. قيمته 4 ملايين جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة،، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي، لنحو 271 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

250 ألفًا و786 دولارً.. قيمة المستحقات

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن المستحقات بلغت 250 ألفًا و786 دولارًا، أي ما يعادل 3 ملايين و930 ألف جنيه مصري تقريبا، لافتًا إلى أن المكتب يقوم تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة؛ لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

إرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها؛ حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد قامت في يونيو الماضي بصرف 4.3 مليون جنيه مصري، مستحقات للعمالة المصرية المغادرة نهائيا للأردن.

وفيما يلي الأسماء المستحقة..