وزارة القوى العاملة في أسبوع: استقبال رئيس حكومة ليبيا وتوقيع اتفاقيات

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، منها مرافقة وزير القوى العاملة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في جولة تفقدية بالعاصمة الادارية، وإعداد دراسة شاملة من مستقبل الوظائف في مصر، وتوفير 1681 فرصة عمل في 60 شركة من شركات القطاع الخاص من خلال نشرة التشغيل الدورية، وبدء التدريب المتخصص على 11 برنامج حول تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة أوراكل العالمية، وصرف مليار و424 مليون جنيه من خلال صندوق الطوارئ للعمال، وتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في محافظتي الغربية وسوهاج، وتعيين 11880 شابا وصرف 11.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 6 محافظات، وإلغاء فحوصات (كوفيد - 19) لدخول الإمارات.

سعفان يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات والتقنية

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة، مع رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات والتقنية، رحيم الكشكي، ومرسي الجندي، رئيس قطاع المشروعات بالشركة، لمناقشة مشروع ربط العاملين المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية، وذلك بإعداد بوابة لخدمة المصريين بالخارج، مع إتاحتها للاستخدام من خلال التليفون المحمول.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجاليات المصرية العاملة بالخارج، والتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية، لإنشاء وتطوير وتشغيل تطبيق ذكي على هاتف المحمول لوزارة القوى العاملة، معتمدا على قيمة مضافة لربط أبناء الوطن في الخارج من خلال التطبيق وتجعل استخدامه من ضمن الأولويات في الحياة اليومية، وسوف يسمح هذا التطبيق بتقديم خدمات قنصلية، وعمالية، ومصر الرقمية، عن طريق ربط التطبيق ببعض الخدمات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج مصر، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بتعزيز التواصل مع أبنائها في الخارج.

التدريب على 11 برنامجا حول تكنولوجيا المعلومات.. صرف مليار و424 مليون جنيه للعاملين بالسياحة

واستعرضت الشركة، مضمون التطبيق المقترح، حيث سيضم الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية بالخارج والخدمات التي تقدمها مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، مثل: الشكاوى العمالية، وتحصيل مستحقات المصريين بالخارج، والخدمات الخاصة بعقود العمل، فضلا عن خدمات قيد المواطنين، وإصدار الشهادات، واستخراج جواز السفر، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى إمكانية سداد المواطن لكافة فواتيره من خلال التطبيق.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1681 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

تعيين 11880 شابا وصرف 11.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 6 محافظات

وقال سعفان، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص، التي تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط ، وقنا، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية.

توقيع اتفاقية عمل بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وشركة بروكتر وجامبل مصر

كما شهد وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، توقيع اتفاقية عمل بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وشركة بروكتر وجامبل مصر، بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول علي نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط.

وقع الاتفاقية عن الشركة عادل ظريف رئيس مجلس إدارة شركة بروكتر وجامبل مصر، وعن النقابة عماد حمدي رئيس النقابة.

ونصت الاتفاقية على أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة.

كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى إحدى عشر مستوى وظيفيا، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم

كما أدي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور اللواء وائل محمد العربي مدير المسجد، واللواء محمد سعد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد جمال مدير إدارة الأمن بالعاصمة الإدارية.

وبعد انتهاء الصلاة، استمع رئيس الحكومة الليبية لنبذة عن مسجد «الفتاح العليم» من مديره، موضحا أنه أُقيم على مساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، ويبلغ طوله نحو 500 متر، وعرضه 500 متر، ويتكون المسجد من بدروم على مساحة 6320 مترا، ودور أرضي يضم صحن المسجد على مساحة 6325 مترا، ويسع 6300 مصلا.

وتفقد رئيس حكومة الوحدة الليبية والوفد المرافق، يرافقه وزير القوى العاملة، العاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارته لها عقب الصلاة، وتجول في الحي الحكومي، ومبنى مجلس الوزراء الجديد، وساحة وحديقة الشعب، ومجلس النواب الجديد، وساري العلم الأطول في العالم، والذي يبلغ طوله 191 مترا، فضلا عن المركز الثقافي الإسلامي، الذي يسع 31 ألف مصلٍ، ومئذنته التي يبلغ ارتفاعها 174 مترا، فضلا عن الصالة الرياضية والتي لعب عليها بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأشاد رئيس الحكومة بجهود الشركات العاملة في العاصمة الإدارية على حسن إدارة المشروعات والجهد المبذول في تلك الفترات القصيرة لتحقيق هذا الشكل والنموذج الذي نراه اليوم أمامنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة في مصر.

وخلال تفقده مبنى مجلس الوزراء، أكد وزير القوى العاملة عمق العلاقات المصرية الليبية واستعداد الحكومة المصرية لدعم دولة ليبيا بكل ما يمكن لتحقيق النهضة المرجوة في مختلف المجالات في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، ومشروعات الكهرباء والطاقة، والتعليم والتدريب التقني لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تحقيق الاستقرار والنمو.

وزير القوى العاملة يوجه بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية

وعلى جانب آخر، وجه وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لعاملان اصيبا بعجز جزئي في أثناء عملهما.

وقام الوزير بتسليم شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين، للوثيقة التي قامت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة بتحمل تكاليف إصدارها.

وتسلم الشيك الأول العامل: هاني محمد خضر، من محافظة بني سويف، ويعمل بمحافظة القليوبية، وكان قد أصيب بحادث في أثناء العمل أدى إلى عجز جزئي بسبب كسر بالفخذ، حيث يعمل بأعمال صب الخرسانات وتنفيذ خط الطرد بمواسير الحديد، وذلك في 12 أغسطس 2021، وهو متزوج ولديه 4 بنات وولد ويبلغ من العمر 40 عاما، ويسكن في شقة إيجار مؤقت بمبلغ 650 جنيها وليس لديه أي مصدر دخل.

أما الشيك الثاني فتسلمه العامل: محمد أمين السيد متولي، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأصيب وهو يعمل كهربائي في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحادث في أثناء العمل أدى إلي عجز جزئي بالعين اليمنى نتج عنه نزيف بالشبكية، وذلك في 27 مارس 2021، وهو متزوج ولديه بنتين.

كما قام سعفان، بوضع حجر الأساس لمسجد المرحوم محمد فريد خميس، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون.

يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل رائد الصناعة في مصر محمد فريد خميس.

وقال الوزير إن الراحل كان له قدرا كبيرا بالمجتمع، وكان رجلا وطنيا راعيا لعمال مصانعه محافظا على حقوقهم، مؤكدا أنه سوف يظل موجودا بأفعاله وأقواله، في قلوبنا وقلوب جميع عمال مصانعه، طالما أن أبنائه من العمال محافظين على سيرته العطرة، و يسيرون على دربه لاستكمال مسيرته.

ونوه الوزير إلى أن محمد فريد خميس، ترك ميراثا ثمينا من الخلق والعمل وكان دائما القدوة للكثير، مقدما خالص دعواته أن يجعل هذا المسجد صدقة جارية علي روحه.

بدء التقديم للحصول على منحة في الشهادات الاحترافية المعتمدة في 11 برنامجا في تكنولوجيا المعلومات

كما أعلن وزير القوي العاملة، عن بدء التقديم للحصول على منحة فى الشهادات الاحترافية المعتمدة في 11 برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مع شركة «أوراكل» الدولية، التي تتيح فرص وظيفية أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتستهدف المنحة 400 شاب في المرحلة الأولى.

وقال الوزير، إن التدريب سيكون أونلاين من خلال منصة تعليم أوراكل (Oracle Student learning subscription) المصممة لمساعدة المتدربين علي بناء مهارات Oracle Cloud واكتساب المعرفة، مشيرا إلى أن فترة التدريب بحد أقصى 6 أشهر بنظام «منهج تدريبي واحد» مما يتيح فرصة أوسع للتدريب والمراجعة قبل امتحان الحصول على شهادة أوراكل.

ولفت الوزير إلى أن مدة المنهج التدريبي الواحد يتراوح بين 25 إلى 50 ساعة تدريبية، ويشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من طلاب السنة النهائية بجميع الكليات، أو من خريجي دفعات من 2017 إلى 2021 من جميع الكليات، وأن يجتاز اختبار التدريب التمهيدي.

كما كشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين ستتغير بشكل كبير نظراً للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد الوزير أن الدراسة، تهدف إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال عدة محاور، أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفني، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه ودورهم الحيوي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وكشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و424 مليون جنيه استفاد منها 416 ألفا و666 عاملا يعملون 3824 منشأة، وذلك حتى نهاية يونيو 2021.

وقال الوزير إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، وافق على البدء في تنفيذ ضوابط صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي، التي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

مشاركة وزارة القوى العاملة في المشاورة الإعلامية حول «التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال»

وامتد الحصاد ليشمل مشاركة وزارة القوى العاملة في المشاورة الإعلامية حول «التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال»، التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لمدة 3 أيام بمحافظة الفيوم، في إطار أنشطة المشروع الإقليمي «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا» ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذي يركز في مصر على المدى الطويل على دعم سلاسل توريد قطن خالية من عمل الأطفال.

وافتتاح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فعاليات المشاورة، مشيراً إلى أن هدف المشاورة الإعلامية هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية، مما يسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر، ولاسيما في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أوشلان، أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العام الحالي هو "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال" ، للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال ، حيث أنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة (كوفيد- 19) التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة ظاهرة عمل الأطفال.

كما وجه سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوي العاملة تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 ، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017.

ونظمت وزارة القوي العاملة لقاءً حضره رؤساء اللجان المنضمين لــ17 نقابة عامة وهي: العلوم الصحية، والكيماويات، الإسعاف، والاتصالات، والبنوك، والإنتاج الحربي، والسكة الحديد، والنقل الجوي، والسياحة، والبريد، والنقل البري، والمناجم والمحاجر، والبترول، والغزل والنسيج، والعاملين بهيئة النقل العام، والنيابات والمحاكم، وذلك لتسليمها USER NAME، والباسورد الخاص بالمنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل، لبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك.

وزارة القوى العاملة تستأنف مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

كما استأنفت الوزارة، مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، إطلاق مرحلتها الثانية التي تنظمها وزارة القوى العاملة بمديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

جاء ذلك بحضور 50 من مسؤولي الموارد البشرية ومسؤولي السلامة والصحة المهنية، وممثلي النقابات والشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية و10 من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك بالمعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

وبدأت مديرية القوى العاملة بسوهاج والغربية، تلقي العاملين للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمقر المديريتين، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظتين، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين والمواطنين من مرتادي المديرية والمكاتب التابعة.

وقال وزير القوي العاملة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، إن أكثر من 180 من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها مثل أخميم والمنشاة وساقلته والمراغة ومركز التدريب المهني بسوهاج تلقوا اللقاح واستمر العمل من العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء، فضلا عن باقي المكاتب التي تلقت التطعيم في مراكز تقديم اللقاح المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.

وقال ياسر عيد، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، إن 140 من العاملين بالمديرية تلقوا اللقاح، وتم الاتفاق على تنفيذ قافلة أخرى لتطعيم باقي العاملين، مشيدا بالتعاون بين المديرية ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.

إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالغربية تعقد ندوة توعوية

كما عقدت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالغربية ، ندوة توعوية، وورشة عمل في مجال السلامة والصحة المهنية بمضرب الأرز بكوبر بمركز زفتي ، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها في الحفاظ على العاملين وبيئة العمل وأهمية ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية داخل بيئة العمل.

وجه وزير القوى العاملة، رسالة للمشاركين في الندوة قال فيها إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه ، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

كما بدأت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، قبول طلبات راغبي العمل بشركة الأعلاف الوطنية إحدى الشركات الإستثمارية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

تعيين 11 ألفا و880 شابا في 6 محافظات

وشمل حصاد الأسبوع، تعيين 11 ألفا و880 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الفيوم، وسوهاج، والإسماعيلية، وأسيوط، والجيزة، والشرقية بلغت 11 مليون و423 ألفا و99 جنيها، والتفتيش على 2755 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن استخراج 8861 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ8861 عاملا.

وعلى جانب آخر، أصدر وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري إسلام عيد أحمد الطباخ، الذي توفي في إيطاليا، فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفي إسلام عيد أحمد الطباخ، عن عمر يناهز 30 عاما من مركز تلا محافظة المنوفية، وقد لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

إلغاء فحوصات «كوفيد - 19» لدخول الإمارات

كما تلقى سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات حدثت إجراءات دخول إمارة أبوظبي من داخل الدولة واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات (كوفيد-19) للدخول من 19 سبتمبر 2021.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت عن تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات (كوفيد-19) للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

وزير القوى العاملة يعلن نجاح مكتب التمثيل العمالي بوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض

وأخيرا، أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 112 ألفا و514 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 468 ألفا و643 جنيها.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه كلف الملحق العمالي كريم أبو السعود بمتابعة مستحقات المواطن المذكور، وقام بدوره بمخاطبة الشركة التي يعمل بها المواطن «و.أ.ح» وديا، إلا أنها رفضت التسوية الودية، فتم توجيه المواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن المصري في مبلغ 112 ألفا و514 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 468 ألفا و643 جنيها، بموجب أمر الصرف رقم 4220006075 على مصرف الراجحي.