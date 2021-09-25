جنوب سيناء تعلن الطوارئ تحسبا لهطول أمطار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء حالة الطوارئ بمدن المحافظة، تحسبًا لهطول أمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وقال المحافظ في بيان صحفي، اليوم، إنه عقد لقاءًا مع رؤساء المدن ومديري العموم والإدارات لمناقشة خطة المحافظة لاستقبال موسم الأمطار والسيول، موضحًا أنه أصدر تعليمات لكل الجهات بضرورة تطهير مجاري ومخرات السيول في كل المدن، والانتهاء من خطة التطهير قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه جرى التنبيه على المهندس ممدوح المحمدي مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بضرورة تجهيز المعدات والإطمئنان على جاهزيتها تأهبا لسقوط أمطار أو سيول لتجنب التأثير على حركة الطرق والسفر بين المدن.

إدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة حلقة وصل

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هناك غرفة لإدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة تعمل على مدار اليوم، ولها مهام محددة حيث تقوم بالتدخل السريع حال تلقيها أي بلاغ للتدخل لحل الأزمة عن طريق الإتصال بالمسئولين.

ولفت إلى أن كل مدينة لها غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وتقوم بإخطار غرفة العمليات المركزية في المحافظة للتدخل السريع حال سقوط أمطار وسيول.

المعدات الثقيلة جاهزة للتدخل السريع

وأوضح المحافظ أنه جرى تفقد المعدات الثقيلة في الحملة الميكانيكية بالمحافظة وأيضا مجالس المدن للتأكد من سلامتها عن طريق الصيانة المستمرة، لافتا إلى أن المعدات جاهزة للتدخل حال حدوث أي طوارئ.

وأشار إلى أن اللوادر والبلدوزرات وسيارات النقل الكبيرة جرى مراجعتها بالكامل من قبل مهندسي الحملة وهي على أتم استعداد للتحرك والمشاركة حال إغلاق أي طريق، منوها إلى توزيع خطة مواجهة السيول على كل المدن بالتنسيق مع مديريات الخدمات التموين والصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات وتوفر السلع الإستراتيجية.

وأكد أن جميع المستشفيات جاهزة بالأطقم الطبية والطوارئ لاستقبال أي مصابين، وجرى عقد لقاءًا مع الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، للتأكد من خطة الصحة لمواجهة الأمطار والسيول، إلى جانب عقد لقاءًا مع الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق الإسعاف للتأكد من جاهزية نقاط الإسعاف والسيارات للتدخل السريع.

السلع الإستراتيجية تكفي المحافظة ثلاث أشهر

ولفت سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أنه استعرض مع المحافظ أثناء المجلس التنفيذي الأخير، خطة التموين أثناء الأمطار والسيول، موضحًا أن هناك مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي المحافظة ثلاث أشهر، طبقا لتوجيهات الدكتور علي مصلحي وزير التموين، ويجري مراجعة المخزون كل فترة.

وتابع أن حصة المحافظة من البوتاجاز والوقود تكفي احتياجات المواطنين، وهناك مخزون استراتيجي داخل كل محطة وقود يستعمل فقط في الطوارئ، أما دقيق الخبز فهو متوفر بكثرة وليس لدينا أزمة في أي سلع استراتيجية من السكر والشاي والزيت.