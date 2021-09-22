جنوب سيناء تستعد لاستقبال موسم الأمطار والسيول (صور)

تتعرض محافظة جنوب سيناء لأمطار وسيول الفجائية كل عام على مناطق دون الأخرى، تختلف قوتها من عام لآخر ومن ومكان لآخر، ومن بين المدن التي تتعرض سنويا للأمطار والسيول مدينة نويبع وبالتحديد منطقة «وادي وتير»، وهي أكبر المناطق المعرضة للسيول، وسانت كاترين حيث الجبال المرتفعة التي تسقط عليها الأمطار وتتجمع لتكون سيولا، فضلا عن مدن «أبوزنيمة ورأس سدر وأبورديس»، وطريق «دهب - شرم الشيخ».

خطة جنوب سيناء للحماية من أخطار السيول

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعرض في المجلس التنفيذي، الأخير، خطة الحماية من أخطار السيول والتي تنقسم إلي مرحلتين، وتضم المرحلة الأولى، شقين، الأول منها عبارة عن استكمال أعمال الحماية التي تنفذها الموارد المائية ومعهد بحوث الموارد المائية، وجرى تنفيذ الأعمال على مرحلتين، الأولى حماية وادي وتير وطابا بتكلفة 650 مليون جنيه وتم الانتهاء منها، والشق الثاني وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 100٪ في بعض المدن وتشمل مدن «الطور، أبورديس، رأس سدر، الترابين بمدينة نويبع، دهب».

وتضم المرحلة الثانية استكمال أعمال الحماية بتطهير مجاري ومخرات السيول التي خلفتها الأمطار والعوامل الجوية، وأكد المحافظ أن مجالس المدن نفذت خطة تطهير المخرات والمجاري حيث جرى رفع المخلفات الصلبة من مجاري السيول.

تطهير 6 مناطق تتعرض للسيول بمدينة دهب

وأعلن اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، الانتهاء من تطهير مخرات السيل في منطقتي «العسلة والمسبط»، وبعض المناطق الأخر، وذكر أن النقاط التي جرى تطهيرها على مدار 4 أيام تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، هي الطريق الرابط بين المدينة وكمين دهب حيث يوجد نفقين أسفل الطريق، ومجرى السيل على طريق نويبع دهب، وجرى تطهير 3 نقاط على طريق شرم الشيخ، ومجرى السيل علي طريق وادي جني.

وأضاف أن المدينة عقدت ندوة تثقيفية لكل المديريات الخدمية لمواجهة موسم السيول بحضور كل المسئولين والجهات المعنية بالمدينة.

700 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول

المهندس عبد الرحمن فريد وكيل وزارة الري والموارد المائية بجنوب سيناء قال إن الوزارة تنفذ هذا العام المرحلة الثانية من حماية المحافظة من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه، وتشمل الخطة إقامة سدود وحواجز وبحيرات صناعية وقنوات صناعية، في مدن الطور وأبورديس ورأس سدر، موضحا أن هناك مشروعات جرى الانتهاء منها وتنفيذها بنسببة 100٪ وتنتظر الافتتاح مثل مشروع حماية الترابين بنويبع، مشروعات مدينة الطور، وأكد أن باقي المشروعات نسب التنفيذ فيها وصلت إلى 80٪ برأس سدر وأبورديس.