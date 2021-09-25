حفل توقيع «أيام في حياة اللاوندي» بحضور زوجته مؤلفة الكتاب.. الخميس

تنظم دار ريشة للنشر والتوزيع حفل توقيع كتاب «أيام في حياة اللاوندي» الصادر عن الدار للكاتبة الدكتورة فاطمة الحصي زوجة الكاتب الراحل الدكتور سعيد اللاوندي، وذلك يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري في الساعة في الساعة السابعة مساء في مكتبة البلد بميدان التحرير.

ويدير الحوار الناقد شعبان يوسف، في حضور مؤلف الكتاب الدكتورة فاطمة الحصي، الناشر حسين عثمان رئيس مجلس إدارة دار ريشة للنشر والتوزيع.

8 فصول يضمها كتاب «أيام في حياة اللاوندي»

وحسب دار النشر يضم الكتاب 8 فصول يتناول الفصل الأول نظره سريعة على تأثر اللاوندي بقريته المهندس بالدقهلية حتى سفره للقاهرة للالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، أما الفصل الثاني فيتحدث عن رحلته الشاقة بباريس الى أن حصل على درجة الدكتوراه وعمله بمكتب الأهرام في فرنسا.

وتروي المؤلفة في الفصل الثالث تدرُج العلاقة الإنسانية والحب والزواج الذي جمعهما كما أنتجت شخصيات الأبناء المتميزة؛ ويتخلل ذلك تفاصيل حياتية لطيفة أثناء التواجد بباريس.

في الفصل الرابع يتم تسجيل عودة اللاوندي إلى مصر بتفاصيل ما خاضه من حروب شائكة لإثبات وجوده ككاتب ومحلل سياسي فريد في مصر ومعارك من نوع آخر تحمل هم المثقف العربي بكل أشكاله، وفي الفصل الخامس صفحات لتجربة اللاوندي بالأهرام منذ بدايتها حتى أحيل إلى المعاش في 2018.

وتناول الفصل السادس علاقات اللاوندي وصداقاته التي كانت بالنسبة له خير صحبه، أما الفصل السابع تحكي الكاتبة باختصار شديد رحلة المرض الذي بدأ في عام 2010 وكيفية تعامل الكاتب معه بسماته الحساسة، أما الفصل الثامن فقد أفردته لبعض الرسائل ما بيننا في فترة الخطوبة لما تعكسه من شخصية راقية للاوندي، مع ملحق مختصر لشهادات كبار المفكرين والكتاب والأصدقاء حول شخصية سعيد اللاوندي كما تم إلحاق قليل من المقالات المهمة التي أثار بها قضايا وطنية مهمة.