وزير الإنتاج الحربي يشهد تخرج الدفعة الثانية من «التكنولوجيا المتقدمة»

تحتفل اليوم وزارة الإنتاج الحربي بتخريج ثاني دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي «2020/2021»، وذلك بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

حضر الاحتفال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للاحتفاء بتخريج نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة «الميكانيكية والكهربائية والكيميائية» والاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف التخصصات الهندسية تقديراً لتفوقهم ونجاحهم، وإحتفاءً بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسي الماضي.