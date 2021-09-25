بعد فرض ضريبة عليهم.. تعرف على قيمة ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز في مصر

يحقق منتجو المحتوى وصناع الفيديو سواء على منصة يوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأرباح التي تُجنى من خلال المشاهدات والإعلانات التي تُبث أثناء عرض الفيديوهات، وهو ما دفع عددا من المتابعين للتساؤل عن ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز في مصر، خاصة بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب فرض ضرائب عليهم.

وتُفرض ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز في مصر على كل من يحقق الأرباح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال أعداد المشاهدات، والترويج لمنتجات خاصة بإحدى الشركات، أو استخدام منصات التواصل للترويج لمنتجات وسلع خاصة بالشخص مثل الأعمال اليدوية، كما أن هناك عددا من الشركات التي تمتلك حسابات تقوم من خلالها بالبيع الإلكتروني لمنتجاتها أو الترويج لها.

وانتشرت في مصر ظاهرة البلوجرز واليوتيوبرز بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحقيق العديد منهم أرباحا خرافية وتحولهم إلى الثراء الفاحش، ما دفع الدولة للإعلان عن فرض ضرائب على اليوتيوبرز والبلوجرز، وذلك بقيمة 10% لكل من تزيد أرباحه عن 500 ألف جنيه سنويا.

قيمة ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز

ويتساءل العديد عن قيمة المبالغ الضريبية التي سيقوم بدفعها اليوتيوبرز والبلوجرز، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية بعد التحقق من الأرباح السنوية لعدد من اليوتيوبرز في مصر:

1- قناة اليوتيوبر المعروف باسم «ناصر حكاية»:

تقدر أرباحه السنوية بقيمة 139 مليونا و657 ألفا و198 جنيها مصريا، أي سيتوجب عليه دفع ضرائب تقدر بـ13 مليونا و965 ألفا و719 جنيها مصريا.

2- قناة الفنان رامز جلال:

تقدر أرباحه السنوية بقيمة 12 مليونا و221 ألفا و202 جنيه مصري، أي سيتوجب عليه دفع مليون و222 ألفا و120 جنيها.

3- أحمد حسن وزينب:

تقدر أرباحهما السنوية بقيمة 266 مليونا و325 ألفا و400 جنيها مصريًا ، أي تقدر قيمة الضرائب التي سيقوم بتسديدها 26 مليونا و632 ألفا و540 جنيها.

4- قناة مغني المهرجانات حسن شاكوش:

تقدر أرباحه السنوية بـ46 مليونا و998 ألفا و600 جنيه مصري، أي تقدر قيمة الضرائب الخاصة به 4 ملايين و699 ألفا و860 جنيها مصريا.