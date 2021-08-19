أغنية محمد رمضان الجديدة «على الله» تحقق 1.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

واصلت أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة «على الله» نجاحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» حيث استطاعت خلال يوم واحد أن تحقق 1.5 مليون مشاهدة.

أغنية محمد رمضان «على الله» تصل إلى مليون ونصف المليون مشاهدة

أغنية محمد رمضان الجديدة «على الله»، هي أولى أغنيات محمد رمضان ذات الطابع البدوي، التي صُورت في عدد من المناطق البدوية الصحراوية.

أغنية «على الله» للفنان محمد رمضان صورت في مناطق بدوية

وأغنية محمد رمضان الجديدة «على الله»، من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.

وتقول كلمات الأغنية

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

أحب أجيبها وهي طايره

أخش في الحيطة أوقعها

1 2 3 4 هاتلي شله وهسمعها

إنتوا هلس خيش وقش

بضاعة بايظة

هنرجعها

أنا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا

لساني أطول من برج إيفل

حطيت عالوحش عديت الليفيل

أنا كابوسك

Egyptian eagle إنت شغلتي

لو مبسوط أخليك تتقفل

مانا ماشي علي الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

على الله

على الله

ملقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي

محدش بيملا عيني دايما بشغل متشغلشي

مين فيكوا بيا محلمشي

مين فيكوا شافني مقلدش

بتفكر فيا متكدبشي

مين فيكوا جالي وماخسرش

أنا صيتي عدي المانش

أنا جامد مابرحمش

تيجي قصادي مابتبانش

أكبر ما فيكوا علقته بجانش

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

أنا جيت عملت هنا في المجال ده طفرة

أوفر فخامة وضع خاص والكاريزما طاغية

المعجبين كتير أنا أحلل أي شفرة

ثبات ومبدأ نية صافية

يلا نغني

مافيا

مافيا

مافيا

مافيا

أنا مافيا

مافيا

مافيا

أنا مافيا

على الله

أنا ماشي فيها كدا علي الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

كله في كفة وأنا في كفة

عن الكل أنا فرقت

عشان مركز في طريقي عنهم

جيت أنا وسبقت

آه جيت أقش وكل حاجة شوفتني

فـ انت اتفزعت قفلت اللعبة

وجيبت أخرها على العرش

أنا اتربعت أنا الكومي

أنا الولد واقف بطولي

قدامهم أسد

ميهمنيش لو كنتوا عدد دمنا حامي

ماحنا ولاد بلد

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله

على الله

على الله

أنا ماشي فيها كدا على الله.