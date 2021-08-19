أغنية محمد رمضان الجديدة «على الله» تحقق 1.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب»
كتب:
محمود الرفاعى
07:57 م | الخميس 19 أغسطس 2021
واصلت أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة «على الله» نجاحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» حيث استطاعت خلال يوم واحد أن تحقق 1.5 مليون مشاهدة.
أغنية محمد رمضان «على الله» تصل إلى مليون ونصف المليون مشاهدة
أغنية محمد رمضان الجديدة «على الله»، هي أولى أغنيات محمد رمضان ذات الطابع البدوي، التي صُورت في عدد من المناطق البدوية الصحراوية.
أغنية «على الله» للفنان محمد رمضان صورت في مناطق بدوية
وأغنية محمد رمضان الجديدة «على الله»، من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.
وتقول كلمات الأغنية
على الله
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله
على الله
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله
أحب أجيبها وهي طايره
أخش في الحيطة أوقعها
1 2 3 4 هاتلي شله وهسمعها
إنتوا هلس خيش وقش
بضاعة بايظة
هنرجعها
أنا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا
لساني أطول من برج إيفل
حطيت عالوحش عديت الليفيل
أنا كابوسك
Egyptian eagle إنت شغلتي
لو مبسوط أخليك تتقفل
مانا ماشي علي الله
على الله
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله
على الله
على الله
ملقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي
محدش بيملا عيني دايما بشغل متشغلشي
مين فيكوا بيا محلمشي
مين فيكوا شافني مقلدش
بتفكر فيا متكدبشي
مين فيكوا جالي وماخسرش
أنا صيتي عدي المانش
أنا جامد مابرحمش
تيجي قصادي مابتبانش
أكبر ما فيكوا علقته بجانش
على الله
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله
على الله
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله
أنا جيت عملت هنا في المجال ده طفرة
أوفر فخامة وضع خاص والكاريزما طاغية
المعجبين كتير أنا أحلل أي شفرة
ثبات ومبدأ نية صافية
يلا نغني
مافيا
مافيا
مافيا
مافيا
أنا مافيا
مافيا
مافيا
أنا مافيا
على الله
أنا ماشي فيها كدا علي الله
على الله
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله
كله في كفة وأنا في كفة
عن الكل أنا فرقت
عشان مركز في طريقي عنهم
جيت أنا وسبقت
آه جيت أقش وكل حاجة شوفتني
فـ انت اتفزعت قفلت اللعبة
وجيبت أخرها على العرش
أنا اتربعت أنا الكومي
أنا الولد واقف بطولي
قدامهم أسد
ميهمنيش لو كنتوا عدد دمنا حامي
ماحنا ولاد بلد
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله
على الله
على الله
أنا ماشي فيها كدا على الله.