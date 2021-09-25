7 معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير».. تستهدف 14 محافظة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أبرز 7 معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير»، التي أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عن تنفيذها، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» بمحافظة الفيوم، وجاءت كالتالي:

1- الفئات المستهدفة للمبادرة، هم المشتغلون في صناعة النول، ولا يمتلكون أدوات إنتاج، والأسر الأكثر احتياجا، المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، والعمالة من ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدني العاملة في هذا المجال.

المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة

2- المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 مستفيد في 6 محافظات من إجمالي 14 محافظة تستهدفها المبادرة، وهي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

3- تقدم مبادرة «تتلف في حرير»، أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات، وكذلك دعم القطاع الخاص للمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية.

4- مع إطلاق مبادرة «تتلف في الحرير» تم تسليم 70 نولا يدويا لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم.

المبادرة ستعى لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي لتعكس روح القرن الحادي والعشرين

5- المبادرة تشمل أيضا تقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي لتعكس روح القرن الحادي والعشرين، وعراقة تاريخ صناعة تتوارثها أجيال من المصريين.

6- تدعم وزارة التضامن الاجتماعي، مشاركة المستفيدين من المبادرة، في معرض ديارنا Diarna، الذي تنظمهم وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب معرضي «فيرون أوبجيه» بفرنسا، و«هانوفر» بألمانيا.

7- تسريع الخطوات في تنفيذ مبادرة «تتلف في حرير» في المحافظات الأخرى المستهدفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التي تصيغ غد أفضل لمستقبل الوطن العزيز.