التضامن: قروض لدعم مشروعات متعافين من الإدمان بلغت 4 مليون جنيه

سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

من جانبها، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج.

قيمة القروض بلغت 4 مليون جنيه

وأكدت القباج، أن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 4 مليون جنيه حتى الآن.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

وأضاف عثمان أنه يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم في تمويلها.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلن عن تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2020 لـ132 ألف و502 مريض إدمان مجانا، وفي سرية تامة.

وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي بالتعاون مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.