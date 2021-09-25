صيادلة يطالبون بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة في يومهم العالمي

في اليوم العالمي للصيادلة، الذي يتم الاحتفال به سنويا منذ 2009، في 25 سبتمبر من كل عام، تقديرا لدور الصيدلي الفعال وجهوده التي يقدرها العالم أجمع، طالب صيادلة مصريون بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وإلزام الحارس القضائي بالدعوة للانتخابات العامة في أقرب وقت.

قال الدكتور عادل عبد الغني، صيدلي، أحد المتضامنين في الدعوى القضائية المرفوعة لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وإلزام الحارس بالدعوة للانتخابات العامة في أقرب وقت، إن الصيادلة في اليوم العالمي للصيادلة، الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، يطالبون في اليوم العالمي للصيادلة، برفع الحراسة عن النقابة العامة للصيادلة، وترك حرية الانتخابات لهم على المقاعد النقابية وترتيب بيتهم من الداخل.

عبد الغني: نأمل في عهد جديد خال من المشاكل والخلافات

وأضاف عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حتى إن حدثت بعض الأحداث المؤسفة منذ عامين، فهذا لا يعني استمرار الحراسة على النقابة كل هذا الوقت، واستمرارا في هذه المطالبة قام بعض الصيادلة برفع قضية بمجلس الدولة لإلزام الحارس على نقابتهم بإجراء الانتخابات على جميع المقاعد النقابية لانتهاء مدة مجلس النقابة قانونا».

وأشار عبد الغني، إلى أن القاضي، صرح بإصدار شهادة بمدة انتخاب وانتهاء المجلس المعني في عهده الحراسة، موضحا أنه تم إخطار الحارس بها للحصول على شهادة بالمواعيد القانونية لمجلس النقابة العامة المنتهية مدته، بناء على طلب المحامي إبراهيم العزب، وكيل رافعي الدعوى، وتقديم الجلسة القادمة إلى 24 أكتوبر 2021.

وأوضح أن هناك العديد من الصيادلة، انضموا إلى القضية ومازال باب انضمامهم مفتوحا، ونأمل انفراج هذه الأزمة للصيادلة خلال هذا العام.

وأكد أن هناك العديد من الصيادلة على مستوى المحافظات يطالبون برفع الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة، لتحريك مصالح الصيادلة، التي تكاد تكون متوقفة منذ عام 2019، بعد أن فُرضت على النقابة العامة منذ أبريل 2019، نظرًا لحدوث أعمال شغب بالنقابة بين النقيب العام، ومؤيديه بمجلس النقابة كطرف، وبين معارضيه من طرف آخر.

عبد الفضيل: نسعى لإنهاء الحراسة القضائية

ولفت إلى أنهم يسعون لجمع توكيلات من الصيادلة، للتضامن في الدعوى القضائية بإنهاء استمرار الحراسة، لاسيما بعد انتهاء مدة المجلس، ولا وجود لطرفي النزاع وسبب فرض الحراسة القضائية، لافتا إلى أنه تم إطلاق عدد من الهاشتاجات لحث الصيادلة للتضامن مع هذه الدعوى القضائية لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

واستكمل: «نأمل أن نجمع ألف توكيل في القضية، وذلك من كل صيدلي غيور على مهنته، للتخلص من كابوس الحراسة القضائية وتعطل مصالح الصيادلة».

وفي اليوم العالمي للصيادلة، تابع: «نأمل في صدور حكم قضائي يتم تنفيذه، لتعود النقابة إلى حريتها، ويأمل جمع الصيادلة في بداية عهد جديد خالٍ من أصحاب المشاكل والمصالح الشخصية التي تسببت في هذه النتائج المخجلة للمجتمع الصيدلي».

من جانبه، قال الدكتور إسلام عبد الفضيل، صيدلي، أحد مقيمي الدعوى القضائية، لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، «نسعى لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة».

وتابع: «لنا دعوى قضائية، في المفوضين بمجلس الدولة لإلزام الحارس والمجلس لفتح الانتخابات وإنهاء الحراسة، كما صرح لنا القاضي، بأخذ كشف بأسماء أعضاء المجلس ومدتهم، وأخطرنا الحارس بذلك الطلب».