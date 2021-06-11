نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح كورونا
كتب:
أسماء أبو السعود
11:54 م | الجمعة 11 يونيو 2021
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح كورونا
بدأت نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بالمحافظة، اليوم الجمعة، في تطعيم 50 من الصيادلة أعضاء النقابة وأسرهم بلقاح كورونا، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة تحت إشراف الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، بواسطة طاقم طبي متخصص لتطعيم الصيادلة، داخل مقر النقابة بمدينة الفيوم، لتلقيح أعضاء النقابة وأسرهم بلقاح كورونا، في إطار حرص النقابة على صحة وسلامة أعضائها وأسرهم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.
لجنة من مديرية الصحة لتطعيم صيادلة الفيوم
وضمت لجنة مديرية الصحة التي قامت بتطعيم أعضاء نقابة الصيادلة وأسرهم، كل من الدكتورة بسمة الباهي من لجنة الصيدليات بمديرية الصحة، والدكتورة سيسيل أنيس، والدكتور هاني أنور مدير عام إدارة صحة البندر، ومحمد عطية مراقب أول تطعيمات بالإدارة، ومحمد شعبان مسؤول مركز المعلومات بالمديرية.
تسهيل إجراءات حصول أعضاء النقابة على لقاح كورونا
وأكد الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنه تواصل بشكل شخصي مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتسهيل إجراءات حصول أعضاء النقابة على لقاح فيروس كورونا، وتوفير اللقاح لأعضائها وأسرهم، موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم على استجابته وتذليل كل العقبات من أجل توفير اللقاح للصيادلة وأسرهم.
تطعيم الصيادلة بلقاح كورونا وسط إجراءات احترازية
على جانب آخر، قال الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل النقابة، وتوفير أماكن انتظار للصيادلة، وأسرهم خلال عملية الحصول على اللقاح، منعًا للتزاحم، بعدما تخطى عدد الصيادلة الراغبين في الحصول على اللقاح 50 طبيبًا.
كشف بأسماء الصيادلة الراغبين في الحصول على لقاح كورونا
وأضاف الدكتور حسن مصطفى أمين صندوق نقابة الصيادلة، أنه تم إعداد كشف بأسماء الصيادلة وأسرهم، الذين يرغبون في الحصول على لقاح كورونا، وتصوير بطاقة الرقم القومي للصيادلة الذين لم يسجلوا بموقع الوزارة الخاص بالتطعيم بمقر النقابة، عن طريق فريق طبي متخصص.
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