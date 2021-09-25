«ثقافة الشيوخ» تستقبل لجنة التوجيه الوطني والإعلام بالنواب الأردني

استقبلت هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، وسها سعيد وكيل اللجنة، ومحمود القط أمين سر اللجنة، وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني برئاسة النائب عمر الزيود، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، وذلك في إطار زيارة الوفد الأردني إلى القاهرة للوقوف على الإنجازات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية في المجالات المختلفة، وضمن توطيد العلاقات بين البرلمان في الدولتين.

دقيقية حداد على روح المشير

ووقفت اللجنة دقيقة حداد، في بداية اجتماعها على روح المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

ورحب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بالوفد البرلماني، مؤكّدًا أهمية تلك الزيارة التي تأتي استكمالًا للتواصل المستمر بين القيادتين السياسيتين في البلدين، مبينًا أنَّ دور لجان الثقافة والإعلام في المجلسين يتمحوّر حول تأكّيد العمل المشترك في توعية الشعوب العربية بمجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة، لافتًا إلى أنَّ هذا الوعي يأتي نتاجًا للتطور المهم الذي شهدته وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، وما يتطلبه ذلك من أهمية العمل على تطوير التشريعات المنظمة على النحو الذي تبنته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

«الزيود» يؤكّد عمق العلاقات بين مصر والأردن

ومن جهته، أشار الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني، إلى عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والأردني، مؤكّدًا أهمية التواصل المستمر بين البرلمانيين في الدول العربية لتعميق هذا الترابط وتوسيع مجالاته، وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجال اهتمام اللجنتين (الثقافة والإعلام والسياحة والآثار)، وذلك وصولًا إلى تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك ليس فقط على مستوى العلاقات المصرية الأردنية، وإنما على مستوى المنطقة العربية برمتها.

وفى السياق ذاته، أشاد الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، بحفاوة الاستقبال وأهمية هذه الزيارة لاطلاع الوفد الأردني على مجريات العمل داخل البرلمان المصرى بوجه عام، ودور لجنة الثقافة والإعلام على وجه الخصوص، مؤكّدًا الدور الذي يقوم به اتحاد المنتجين العرب في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل عام 2022 عامًا للمجتمع المدنىي، وهو ما يفرض على مؤسسات المجتمع المدني تحمل مسؤوليته.

وتوافق الجانبان، على أهمية العمل على تأسيس مركز إعلامي مشترك موحد يكون تابع لجامعة الدول العربية، كما تمّ طرح فكرة إعداد أجندة عمل تهدف إلى توسيع أطر التبادل السياحي بين مصر والأردن.

في نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن سعادتهما بهذا اللقاء، متمنيين استمرار تبادل الزيارات والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات خاصة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.