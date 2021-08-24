محمود مسلم: يد مصر ممتدة في كل بقاع الأرض.. وجهود الدولة زادت من فخر المواطن ببلده

أشاد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بجهود مصر في عودة البعثة المصرية من أفغانسان، في الساعات المتأخرة من مساء أمس، على متن طائرة عسكرية مصرية، موضحًا أن هذا الأمر يُدلل أن هناك جهدا مصريا كبيرا في متابعة كل مواطنيها في كل بقاع الأرض، «فمصر لديها القدرة علي الاهتمام بمواطنيها وحمايتهم».

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن المواطن المصري أصبح وسيظل محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الأمور، مستدلًا على ذلك بما حدث في ليبيا، وما حدث في الكثير من الدول، إذ استطاعت الأجهزة المصرية السيادية، أن تعيد المصريين العالقين في ليبيا، إضافة إلى الجهود المبذولة في عودة المصريين من بعض الدول أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد رئيس تحرير «الوطن»، أن ما حدث أمس، يُؤكد من جديد أن مصر بكل مؤسساتها، قادرة على أن تحمي مواطنيها في أي بقعة من بقاع الأرض، وأن المواطن المصري له قيمة كبيرة عند دولته وأجهزته السيادية، وعند الرئيس المصري أيضا.

محمود مسلم: تحرر الاقتصاد المصري ساعد في إطالة يد الدولة.. كل الجهود مرتبطة ببعضها

كما شدد «مسلم» على أن هذا الجهد لا يستطيع أحد اختزاله في مجرد طائرة تقل مصريين من العاصمة الأفغانية «كابول» إلى مصر فقط، بل تُعد جهدا متراكما لسنوات لهذه الأجهزة والمؤسسات والرئيس المصري، «خلينا نتكلم بصراحة، الأمور لا تنفصل عن بعضها، لولا قوة مصر الدبلوماسية والاقتصادية، لما كان هذا ليتحقق، وعندما تحرر الاقتصاد، أصبحت الميزانية تسمح لتتكفل بمثل هذه المصاريف، التي يراها البعض بسيطة «لا مش بسيطة، شوفنا في كورونا وما حدث».

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه لولا تحرر الميزانية المصرية من أعباء ثقيلة، ما كان لدينا حرية في اتخاذ قرارات صحيحة في مثل هذه الأمور، مؤكدًا أن ما حدث أمس أبلغ رد على من انتقدوا مصر، عندما أرسلت بعض الأجهزة والمستلزمات الدوائية والطبية البسيطة إلى الدول الشقيقة في ظل جائحة كورونا، «البعض كان يسخر من مثل هذا الأمر، والبعض قال إحنا محتاجين، لكن مصر لديها بُعد استراتيجي ومحاور استراتيجية كثيرة».

وقال «مسلم» إن عودة البعثة المصرية من أفغانستان بسلام تعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية الحديثة يدها ممتدة، وعلاقاتها متشعبة مع الدول كافة، بما ينعكس على مصلحة وحرية المواطن المصري، مشيرا إلى أن جهود الدولة خلال الـ7سنوات الأخيرة، والزيارات الخارجية، انعكست على مصلحة المصريين، سواء خارج مصر أو داخلها، بعدما كانت تناقش هذه المجهودات من بعض الناس بسطحية شديدة.

وأوضح محمود مسلم أن كل هذه الجهود تتراكم في مصلحة المواطن المصري، وتساءل: «كم عائلة مصرية فرحت أمس؟ بالطبع ملايين المصريين سعدوا برجوع أخواتهم».

رئيس تحرير «الوطن»: مصر اليوم طرف فاعل في كل قضايا المنطقة

وكرر الكاتب الصحفي أن «مصر يدها ممتدة، وتستطيع حماية مواطنيها في أي بقعة من بقاع الأرض، ليس فقط في عودة البعثات، بل أيضا في ملاحقة من يسىء للمصريين مثل ما حدث في قضية الإرهابي هشام عشماوي، الذي استطاعت الدولة المصرية أن تقتص منه، ومجيئه إلى أرض الوطن»، متابعا: «بالطبع هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن المصري، وتزيد من فخر المواطن ببلده».

واختتم مسلم حديثه قائلا: «في 2013 كانت علاقتنا منقطعة مع كل الدول، الوضع كان صعب، لكن الآن لا توجد قضية في المنطقة إلا ومصر طرف فيها وطرف فاعل، والمنطقة تنظر إلى مصر الآن بأنها الفاعل الأهم في كل القضايا».