استمرار فعاليات ملتقى أعضاء مجلس الشيوخ عن «التنسيقية» لليوم الثاني

استمرت فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، الذي صدر قرار من رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد في الخامس من أكتوبر المقبل.

مناقشة عدد من القوانين

وشهدت فعاليات الملتقى، مناقشة عدد من القوانين التي تم إرجائها خلال دور الانعقاد الأول، مثل قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون التأمين الموحد، وقانون العمل، وقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والتعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون إنشاء وتنظيم المأذونيات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني من جانب نواب التنسيقية.

إجراءات الحوارات المجتمعية

وخلال فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تم بحث الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أنه تمت مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال فترة الملتقى، التي كانت لمشاركاتهم أكبر الأثر في إثراء الحوار وتبادل الخبرات.