أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 26-9-2021 مقابل الجنيه

أسعار العملات الرقمية والورقية، واحدة من التعاملات اليومية التي يحرص الكثير من المواطنون على متابعتها بشكل يومي، سواء كانت العربية أو الأجنبية، مثل سعر اليورو والريال السعودي والدولار والدرهم الإماراتي، وغيرها، خاصة للراغبين في السفر أو تبديل العملات.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات في مصر وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 26 سبتمبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

في البداية سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

فيما وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كما وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وبلغ اليوم سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، نحو 21.29 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.36 للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

واخيرا شهد سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.26 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.30 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.