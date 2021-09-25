حملات طرق أبواب ضمن «مش هتنسانا» للتوعية بمرض الزهايمر في الأقصر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدة حملات لطرق الأبواب ضمن فعاليات حملة «مش هتنسانا»، والتي أطلقتها الهيئة بالتزامن مع الاحتفال العالمي لمرض ألزهايمر، حيث يستمر الكشف الطبي الشامل على كبار السن في الأقصر على مدار أسبوع.

وتابع بيان الهيئة، أن حملات طرق الأبواب بمحافظة الأقصر شملت زيارات منزلية لإجراء الفحص الطبي الشامل لبعض كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء فحوصات قياس نسبة السكر في الدم ومعدل الضغط، للاطمئنان على صحة الفئات العمرية الأكثر احتياجًا للرعاية العلاجية بمحافظة الأقصر.

توزيع الأدوية على أصحاب الأمراض المزمنة

وخلال الحملة، قام فريق المبادرات والتوعية بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر بتوزيع الأدوية على أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى توعيتهم بتعليمات أخذ جرعات الأدوية، والتأكيد على ذويهم بضرورة التواصل المستمر مع وحدات ومراكز طب الأسرة للمتابعة الدورية للحالة الصحية لذويهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في محافظة الأقصر، خاصة كبار السن في الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات والرعاية الصحية، والبعيدة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب بالمنازل، بهدف رفع الوعي لديهم عن اتباع نمط الحياة الصحية السليم، وإجراء الفحص الطبي الشامل لهم في بيوتهم، دون الحاجة لانتقالهم إلى الوحدة أو مركز طب الأسرة لإجراء الفحوصات، والتي تعد واجب أصيل والتزام على الهيئة تجاه منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف شمول التغطية الصحية كافة المنتفعين، وبما يسهم بشكل عام في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت حملة «مش هتنسانا» التوعوية بمرض ألزهايمر عبر صفحتها على «فيسبوك»، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لهذا المرض، حيث استهدفت التوعية بمرض ألزهايمر وأعراضه وأساليب الوقاية منه، وذلك من خلال منشورات وفيديوهات توعوية بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص.

كما نُشرت ملصقات توعوية داخل الوحدات والمراكز مع عرض بعض الڤيديوهات التوعوية بالشاشات الداخلية لمنشآت الهيئة بالأقصر، علاوة على إنارة بعض المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر باللون القرمزي، كمشاركة من الهيئة في إحياء اليوم العالمي لمرض ألزهايمر.