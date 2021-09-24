تعرف على أسعار تذاكر دخول الأماكن الأثرية في الأقصر

تضم محافظة الأقصر بين جنباتها ثُلث آثار العالم، ما جعلها مقصدا للزوار من مختلف الدول لمشاهدة معالمها الأثرية والسياحية المختلفة في البرين الغربي والشرقي، لكونها المحافظة الوحيدة التي تحتوي على أكبر عدد من المعالم والقطع الأثرية في مصر مقارنة بباقي المحافظات الأخرى، ويتنوع زوارها ما بين الأطفال والكبار من مختلف الجنسيات التي تأتي لمصر خصيصًا لزيارة محافظة الأقصر السياحية.

أسعار تذاكر الأماكن الأثرية في الأقصر – البر الشرقي

- أسعار تذاكر دخول معابد الكرنك 20 جنيها للمصريين، والأجانب 150 جنيها

- أسعار تذاكر دخول عروض الصوت والضوء بالكرنك باللغة العربية 65 جنيها، واللغات الاجنبية 240 جنيها.

- أسعار تذاكر دخول معبد الأقصر للمصريين 20 جنيها، وللأجانب 140 جنيها.

أسعار تذاكر الأماكن الأثرية في الأقصر – المتاحف

- أسعار تذاكر دخول المتحف المفتوح في الكرنك للمصريين: 10 جنيهات، و للأجانب 160 جنيها.

- أسعار تذاكر دخول متحف التحنيط للمصريين : 20 جنيها، وللأجانب 100 جنيه.

- أسعار تذاكر دخول متحف الأقصر للمصريين: 20 جنيها، و140 جنيها للأجانب.

أسعار تذاكر المناطق الأثرية في الأقصر- البر الغربي

- أسعار تذاكر دخول معبد الدير البحري للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 60 جنيهًا.

- أسعار تذاكر دخول معبد وادي الملكات للمصريين: 20 جنيهًا، وللأجانب 100 جنيه.

- أسعار تذاكر دخول معبد وادي الملوك للمصريين: 20 جنيها، وللأجانب 200 جنيهًا.

- أسعار تذاكر دخول معبد الرامسيوم للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 80 جنيهًا.

- أسعار تذاكر دخول مدينة هابو للمصريين 10 جنيهات، و للأجانب 80 جنيهًا.

- أسعار تذاكر دخول دير المدينة بالقرنة للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 100 جنيه.

- أسعار تذاكر دخول المعبد الجنائزي سيتي الأول للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 60 جنيهًا.

أسعار تذاكر دخول المناطق الآثرية في الأقصر – مركز إسنا

- أسعار تذاكر دخول معبد خنوم بإسنا للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 60 جنيهًا.

- أسعار تذاكر دخول وكالة الجداوي بإسنا للمصريين: 10 جنيهات وبنفس تذكرة معبد إسنا.