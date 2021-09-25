أوراق وخطوات ورسوم الحصول على رخصة هدم عقار

قد يضطر البعض لهدم منزل أو عقار إداري لأنه غير صالح، أو لتشييد عقار جديد في مكانه، وعليه يبحث البعض عن طريقة طلب ترخيص لهدم تلك المنشآت غير آيلة للسقوط، والأوراق المطلوبة لطلب الحصول على رخصة لـ هدم عقار أو منشأة غير آيلة للسقوط، وذلك وفقا لدليل الخدمات العامة.

المستندات المطلوبة للحصول على طلب رخصة هدم منشأة

- شهادة عقارية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العقار.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عقد الملكية مسجل بالشهر العقاري.

- كشف من مأمورية الضرائب العقارية (كشف مشتملات).

- إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى.

- رسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من المهندس النقابي.

- عدد 4 صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات.

- إقرار على المالك قبل الشروع بأسبوعين بتقديم (إخطار الجهة الإدارية – تقديم إشراف من مهندس معتمد تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم – عقد مقاولة واعتماده من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد في حالة خضوعه – وفي حالة عدم خضوعه يقدم ما يفيد التعاقد مع مقاول).

شروط الحصول على على طلب رخصة هدم منشأة

- مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- أن يكون العقار غير مدرج في كشوف حصر المباني المحظور هدمها.

إجراءات الحصول على على طلب رخصة هدم منشأة

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام ايصال بها.

- سداد رسم الفحص.

- بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

- تسلم الرخصة لبدء العمل بها

رسوم الحصول على طلب رخصة هدم منشأة

أما عن رسوم الحصول على الخدمة، فإنه يتم رسم إصدار تراخيص هدم 200 جنيه + رسم معاينة من 100 جنيه إلى 800 جنيه حسب إجمالي مسطح المبنى + رسم فحص 20 جنيها للنسخة الواحدة + تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4.5 في الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + 3 جنيهات ضريبة نوعية + 10 قروش تنمية موارد.