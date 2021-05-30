لو كنت صاحب عقار.. اعرف عدد الأدوار المسموح بها في شروط البناء الجديدة

يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في البناء، عن ارتفاع المبنى وعدد الأدوار المسموح بها، وفقًا لتراخيص البناء الجديدة، مع بداية التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة، والذي يمتد لشهرين.

وحددت وزارة التنمية المحلية، الضوابط والاشتراطات البنائية في رخص البناء الجديدة ، وجاءت ارتفاعات المباني المطلة على الشوارع والمسموح بها وفقًا للمنظومة الجديدة للبناء على النحو التالي: «لا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى عدم تطبيقها بالنسبة للبناء داخل القرى، والتي تعتمد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ووفقًا للنسخة النهائية من اشتراطات البناء الجديدة، يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 3 أو 4 أو 65 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية أو عرض الشارع».

اشتراطات البناء الجديدة

تتضمن اشتراطات البناء الجديدة عددًا من الشروط التي يُلزم بها الراغب في البناء، والتي تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ولا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى عدم تطبيقها بالنسبة للبناء داخل القرى، والتي تعتمد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ويتساءل كثيرون لاسيما مالكي قطع أراضي حول طبيعة هذه الإشتراطات لاسيما فيما يتعلق بعدد الأدوار المسموح بها، فمع اقتراب تطبيق تلك الاشتراطات البنائية الجديدة، وجاءت الإجابة على هذا التساؤل ضمن النسخة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة، حيث تحدد ارتفاعات المباني المطلة على الشارع طبقًا لعرض الشارع، وطبيعة المنطقة، مع عدم السماح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

عدد الأدوار المسموح بها في اشتراطات البناء الجديدة

ويستعرض التقرير، الإجابة عن أحد أبرز الأسئلة المتعلقة بعدد الأدوار المسموح بها فى اشتراطات البناء الجديدة في النقاط التالية:

- عرض الشارع الذى يكون أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار، بينما يكون الحد الأقصى للارتفاع بالأدوار أرضي + دورين.

- عرض الشارع الذى يكون أكثر من 8 : 12 مترًا، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 13 مترًا، في حين يكون الحد الأقصى للارتفاع بالأدور أرضى + 3 أدوار.

- عرض الشارع الذى يكون أكثر من 12 مترًا، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 16 مترًا، ويكون الحد الأقصى للإرتفاع بالأدوار أرضي + 4 أدوار.

وحظرت اشتراطات البناء الجديدة، البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

ويمتدّ التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة، لمدة شهرين، وفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أما التطبيق الرسمي في باقي المدن المصرية فيبدأ 1 من يوليو المقبل، على أن يتمّ استكمال أعمال البناء، للرخص السارية التي تم وقفها وفحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.

طلاء واجهات العقار

كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص، إضافة إلى توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، كما تتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، إلى جانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

واشتراطات البناء الجديدة، تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.