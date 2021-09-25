أحمد خالد صالح يحيي ذكرى رحيل والده.. وهنادى مهنا: ربنا يصبرك ياقلبي

أحيا الفنان أحمد خالد صالح، ذكرى رحيل والده الفنان خالد صالح، الذي توفى في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 2014، بعد إجراءه عملية جراحية بالقلب، وذلك بنشر صورة تجمع والده ووالدته التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابه بـ«إنستجرام».

أحمد خالد صالح يدعو لوالده ووالدته بالرحمة

وكتب أحمد خالد صالح، تعليقًا على الصورة التي تجمع والده ووالدته عبر حسابه بـ«إنستجرام» بقوله: «اللهم ارحم واغفر لمن فقدنا الحياة بدونهم، اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيراً».

وتابع: «اللهم أدخلهما الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفعهما اللهم درجات، واحشرنا وإياهما مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأجمعني اللهم بهما على خير يا رب».

نجوم الفن يدعون بالرحمة للفنان خالد صالح وزوجته

وتفاعل عدد من نجوم الفن، مع دعوات أحمد خالد صالح لوالده الفنان خالد صالح ووالدته الراحلين، وشاركوه الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم الفنانة ريهام عبدالغفور، ومحمد كيلاني، ومايان السيد، وجيهان خليل.

وعلقّت الفنانة هنادي مهنا على الصورة التي نشرها زوجها أحمد خالد صالح بقولها: «ربنا يصبر قلبك ياقلبي».