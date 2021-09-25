تكريم «الصاوي» بمهرجان الإسكندرية تزامنًا مع ذكرى رحيل صديقه خالد صالح

الصدفة وحدها التي جمعت بين الأصدقاء في يوم واحد، فاليوم الموافق 25 سبتمبر، سيُكرم الفنان خالد الصاوي، تزامناً مع ذكرى رحيل صديق عمره الفنان خالد صالح، حيث ارتبط الثنائي بعلاقة صداقة طويلة، بدأت منذ الجامعة ولقائهما على مسرح كلية الحقوق، واستمرت العلاقة حتى رحيل «صالح».

تكريم خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تكريم الفنان خالد الصاوي خلال دورته الـ37، اليوم 25 سبتمبر بجانب عدد من النجوم الآخرين، حيث تشهد هذه الدورة عددًا من التكريمات المميزة، إضافة إلى وجود مسابقة جديدة.

كما أعلنت إدارة المهرجان إطلاق كتاب تكريم الفنان خالد الصاوي باسم «خالد الصاوي.. وجوه وهوامش» من تأليف الناقدة ناهد صلاح، ويتناول سردًا تحليليًا لسيرة الفنان الذي يكشف فيه عن جذوره العائلية والاجتماعية وكيف شكلت عائلته الراسخة في النضال الوطني من الإسكندرية إلى الصعيد إلى حي الظاهر ووسط البلد ومصر الجديدة تكوينه الفني، وهذا الملمح البارز في تاريخه الإنساني صنع منه فنانًا على أكثر من مستوى، كاتبًا، شاعرًا، مخرجًا، وحتى موسيقيًا، وممثلًا يتأثر بواقعه، ويؤدي أدواره وهو يدرك الحد الفاصل بين الشخصية الفنية وشخصيته الحقيقية.

وفاة الفنان خالد صالح منذ 7 سنوات

وفي مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات، رحل الفنان خالد صالح عن عمر ناهز 50 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، إثر إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز الجرّاح المصري مجدي يعقوب في محافظة أسوان جنوبي مصر.

علاقة صداقة جمعت بين خالد صالح وخالد الصاوي

وجمعت علاقة من الحب والصداقة بين الثنائي، ودائماً ما يتذكر الفنان خالد الصاوي صديقه الراحل بكلمات مؤثرة منها: ​«انت دايمًا موجود.. عمرك ما غبت».