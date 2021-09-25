مسلسل «ليلة السقوط» يفضح جرائم داعش بمشاركة 150 فنانا عربيا

انتهى فريق عمل مسلسل «ليلة السقوط»، من تصوير 90% من المشاهد في الأماكن الطبيعية للأحداث التي يتناولها في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك من خلال ميزانية مفتوحة، وبمشاركة نحو 150 فنانا من العراق، ومصر، وسوريا، والأردن، وتونس، وذلك حسب بيان صادر عن الشركة المنتجة.

تصوير 90% من مسلسل «ليلة السقوط»

وأشار البيان إلى أن مسلسل «ليلة السقوط»، يهدف إلى نقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال أعوام ماضية، وأعلنت شركة «بلا حدود» للإنتاج الفني، أن العمل سيكون جاهزاً للعرض مطلع العام المقبل، ليكون أيقونة الإنتاج الفني للعام 2022، بعد أن استغرق الإعداد للعمل سنتين.

كما كشفت الشركة أنها اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تحت قيادة المخرج السورى المتميز ناجي طعمي، أبرزهم طارق لطفي وأحمد صيام من مصر، وباسم ياخور وكيندا حنا من سوريا، وصبا مبارك من الأردن، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد وذو الفقار خضر، واختارت الشركة الموسيقار المصري الكبير ياسر عبد الرحمن لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الأضخم إنتاجاً في الوطن العربي.

«ليلة السقوط» يفضح جرائم داعش في القتل والسبي والاغتصاب وتهريب الآثار

من جانبه، قال منتج العمل، الدكتور قيس الرضواني، يعد هذا العمل الأول من نوعه الذي يناقش أفعال تنظيم داعش الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بشكل خاص، ومدن العراق بشكل عام، ليكون أداة فضح لكل ما حدث في الفترة من 2014 حتى 2017، من أفعال وحشية قننت وسائل الإعلام رصدها وكشفها للرأي العام، ليكشف المسلسل الحقائق الغائبة عن هذا التنظيم أمام العيان، ويتناول العمل مشاهد جريئة لم تتناولها الدراما العربية من قبل.

وأضاف «الرضواني»، أن المسلسل الذي ألفه المبدع مجدي صابر للمرة الأولى، يكشف جرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كسبايا، كما يبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكى في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية.