طارق لطفي: كان نفسي أقدِّم شخصية «منسي».. ويا ريت يعملوا «الاختيار 10»

أكد الفنان طارق لطفي أنه يتمنى أن تقدم الدولة أجزاء كثيرة من مسلسل «الاختيار»، حتى تكفي كم التضحيات التي يقوم بها قوات الجيش والشرطة، قائلا: «يا ريت يعملوا الاختيار «1 و2 و10»، لأن كم التضحيات اللي عملوها كبير ومرعب».

وأعرب «لطفي»، خلال حوار مع برنامج «60 دقيقة»، عبر شاشة extra news، اليوم الجمعة، أنه يتمنى في يوم من الأيام أن يكون أحد أبطال أي جزء من أجزاء مسلسل «الاختيار»، كاشفا أنه كان يحلم بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد منسي، ويشعر بغيرة كبيرة بعد تقديم شخصية هذا البطل بالجزء الأول.

الشهيد منسي شخصية «أسطورية»

وأردف أن هناك شخصيات كثيرة قدمت العديد من التضحيات، لكنه كان يتمنى تجسيد «منسي» بالأخص، لأنه يراها شخصية أسطورية.

وحول ردود الفعل تجاه مسلسله «القاهرة كابول»، أوضح أن العمل نجح وحقق أكثر مما كان يتوقعه له من نجاح، سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وأردف أنه كان متخوفا من هذا المسلسل في البداية، كونه يقدم موضوعا دراميا دسما للغاية، وكان لا يعرف هل الجمهور سينتبه لهذا العمل ويشاهده رغم موضوعه الجاد هذا، خلال شهر رمضان، أم سيكتفي باحترام العمل وجودته وتؤجل مشاهدته لما بعد رمضان.

الناس فاجأتنا بشأن «القاهرة كابول»

وواصل: «الناس فاجأتنا مفاجأة غير عادية، وكانت حريصة على أن تتابع المسلسل بشكل يومي، وكم الاتصالات اللي جات لي كان مخيف بالنسبة ليا، لأنها من أسماء ضخمة ومهمة جدًا وبتكلمني مرة واتنين عشام توصل لي رأيها».