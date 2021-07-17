ربنا هيسألني على اللي بقدمه في الفن.. أبرز 16 تصريحا لـ طارق لطفي

حقق الفنان طارق لطفي، نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، عبر شخصية الإرهابي «رمزي»، التي جسدها خلال أحداث مسلسل «القاهرة كابول»، من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج حسام علي.

وحول هذه الشخصية بالمسلسل، حاور برنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة extra news، بطل «القاهرة كابول» في حديث مطول، أطلق خلاله الفنان مجموعة من التصريحات تستعرض «الوطن» أبرزها في السطور التالية:

- كان نفسي أقدم شخصية «منسي» ويا ريت يعملوا «الاختيار 10» وبتمنى أشارك في بطولة أي جزء منه.

- أغاني المهرجانات فن بيموت وطبقات معينة بتسمعه للتعالي.

- الجمهورية الجديدة تهتم ببناء الإنسان ثقافيا.

- العاصمة الإدراية الجديدة إنجاز غير عادي وانبهرت لما زورتها من سنة.

- ربنا هيحاسبني ويسألني على اللي بقدمه من أعمال فنية.

- استمتعت بالعمل مع أبطال «القاهرة كابول» ومخفتوش يسرقوا الكاميرا مني.

- أنا أول واحد فتحت الباب البطولات الدرامية لجيلي.. بدأت أنا ومن بعدي جه ياسر جلال.

- ناس كتير من جيلي اتظلمت وكان ممكن يكونوا أبطال رائعين لكن للأسف ظروف الحياة كانت قاسية عليهم.

- الفن ممكن يبني مجتمعات وفي نفس الوقت ممكن يهدمها وهنا تكمن خطورته.

- تركيز السينما في فترة ما على العشوائيات مكنشي واقعية ولا فن.

- التركيز على العشوائيات كان متاجرة بآلام الناس، وعلى فكرة في العشوائيات مينفعشي تنادي على ست باسمها بتقولها يا أم فلان ولو مخلفتيشي بيندوها باسم جوزها.

- نموذج الأسمرات ومثيله يحتاج الصبر بعض السنوات قبل التعبير عنه بالدراما.

- تحويل العشوائيات وتطويرها أثره عظيم حاليا، لكن بعد سنوات أكثر سنكتشف أن تراكميات تأثيره أعظم من ذلك بكثير.

- جذوري من المنصورة واهتمام الدولة بالريف المصري أتاخر أوي بس ربنا يعيين القائمين عليه.

- «حياة كريمة» توفر العزة للمواطن المصري وبتنمي حسه الوطني.

- صالح سليم منع نجله هشام سليم من الظهور بمسلسل «العائلة» خوفا من الجماعات الإرهابية.