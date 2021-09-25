رئيس الوزراء يعلن بدء التشغيل التجريبي للقطار المكهرب مطلع 2022

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي بنهاية شهر أكتوبر المقبل، ليبدأ التشغيل التجريبي لها بعد شهرين أو ثلاثة تزامناً مع بداية عام 2022.

القطار يربط بين محطة عدلي منصور والعاصمة الإدارية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية له منذ قليل على هامش استقلاله إحدى رحلات القطار وتفقد الورش الخاصة به، أنَّ هذا المشروع سيربط كل التجمعات الجديدة، وسيخدم من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية، وفرع أخر سيصل حتى العاشر من رمضان.

مدبولي: الدولة تعمل على مشروعات عملاقة

وشدد «مدبولي»، على أن الدولة تعمل على مشروعات عملاقة في مجال منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق سيبدأ منه القطار الكهربائي، وسيكون سهل الاعتماد على هذه الوسيلة والوصول للعاصمة الجديدة.